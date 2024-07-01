Участники парада Harley-Davidson в Туле о философии, скорости и мотоцикле в 7 лет

Фото Екатерины Беловой.

Они ловят взгляды прохожих, влюблены в дорогу и не прочь прокатиться на железном коне тысячи километров. Они те, кто осуществил детскую мечту и купил-таки Harley. Знакомимся и любуемся фото!

В выходные в Туле на Казанской набережной прошел парад мотоциклов Harley-Davidson. На него приехало более 500 мотолюбителей со всей России. Мы поговорили с некоторыми из них.

Роман Шашнин, Нижний Новгород:

— У меня байкерская семья, так что я с детства мечтал о мотоцикле. Первый мне подарил дедушка, когда мне было всего 7 лет. Просто привез и сказал: «Дарю его тебе!» Я был в шоке, не доставал до педалей, да и весил мотоцикл 90 кг, а я —гораздо меньше. Но в итоге сообразил, как можно ездить: включал передачу, начинал трогаться, разбегался и запрыгивал на него. Тормозил по той же схеме, спрыгивал. Падал, конечно, но было весело.

Когда вырос, ездил сначала на японских, а потом, как я называю, «дорос» до Harley. Купил его в прошлом году.

Harley — особенный для меня мотоцикл. Железный, трясущийся, с душой. Он живой, а другие — нет. Предыдущие мотоциклы мне тоже нравились, но такого удовольствия, как от этого чуда, я не получал.

Почти везде езжу на мотоцикле. У меня есть машина, но в основном она стоит. Я собираюсь на работу, в магазин или по делам, смотрю на авто — и в итоге выбираю Harley.

Многие ходят к психологу, а я сажусь на мотоцикл.

Еду, расслабляюсь, отвлекаюсь. Когда управляю Harley-Davidson, в моей жизни все прекрасно!

Егор Скиба, Нефтеюганск:

— Чтобы добраться из Нефтеюганска до Тулы, я проехал на мотоцикле 3350 км. Это заняло четверо суток, но на Harley они не были в тягость.

Я с детства увлекаюсь тяжелой музыкой, мне всегда была близка субкультура, связанная с мотоциклами. В детстве отец не разрешал мне ездить на мотоцикле, потому что сам хулиганил. Потом я почему-то отложил эту мечту.

Но шесть лет назад в жизни случилась ситуация, которая все изменила. Я сделал операцию на глазах. Мне нельзя было болеть, но так вышло, что я заразился ветрянкой. То есть ветрянка сама по себе опасная, так еще и был риск остаться слабовидящим на всю жизнь.

Я тогда лежал в квартире и думал о том, что не успел сделать. Первое, что пришло в голову, — мотоциклы.

Я пошел, получил категорию, потом купил первый, второй, третий мотоцикл... Так у меня появился Harley.

От мотоциклов я получил все, что хотел, и даже больше — товарищи, дорога, общие интересы и умение наслаждаться жизнью. То, чего многим так не хватает в современной жизни.

Свой Harley я визуализировал с детства. У него есть своя душа, об этом не зря говорят многие. Это вроде бы обычная техника, она не наделена сверхтехнологиями, но в ней есть что-то, что заставляет тебя проснуться и ехать куда глаза глядят. Звук, динамика, рев мотора… В этом есть свое очарование.

Наши вот такие выезды вообще незабываемы. Мы приезжаем из разных городов, общаемся. У нас не принято обсуждать политику, религию и что-то еще, что может разделить людей по каким-то признакам. Философия поклонников Harley-Davidson — во взаимоуважении, получении радости от общения и дороги. Это заставляет нас собираться.

В дороге ты познаешь товарища, а товарищ познает тебя. Дружба, ответственность и все мужские качества проверяются в дороге очень хорошо. Так что мы друг в друге уверены.

Анатолий Шаповалов, Ростов-на-Дону:

— По-моему, мотоцикл в жизни каждого мужчины есть с самого детства. Даже если его не было в детстве, юности или более старшем возрасте, он все равно появится.

Я на мотоцикле езжу шесть лет, то есть со своих сорока двух. Есть смешная поговорка: «Мужчина должен плакать». Если он не будет плакать, то жидкость в голове скопится, будет плескаться, и однажды — бах! — и появится мысль: «Куплю мотоцикл!»

Истории клуба Harley-Davidson более ста лет. Эти мотоциклы приходят в голову первыми, если думаешь о мотоцикле, поэтому я выбрал именно его.

На мотоцикле езжу везде. Это удобно, быстро и классно. У меня свой бизнес, и на встречи с партнерами я тоже часто приезжаю на своем Harley-Davidson. Сначала многие удивлялись, я даже видел у них в глазах зависть, что я решился и реализовал мечту!

Мотоцикл дарит ощущение свободы. Когда едешь за рулем, думаешь только о дороге, пейзажах, цели, к которой едешь.

Ты наслаждаешься путешествием, а все житейские заботы остаются в зеркале заднего вида.

В машине не то, там можно есть, листать телефон — никакой атмосферы.

Татьяна Мещерякова, Челябинск (на фото с мужем Александром):

— В Тулу приехала с мужем, я езжу с ним вторым номером. Он пригнал мотоцикл в Москву из Челябинска, а я прилетела в столицу на самолете.

Мотоциклы — наше семейное увлечение. Начал его, конечно, муж, и изначально я была против, если честно. Мне казалось, что это жутко опасно. Но потом меня так затянуло... Сейчас я понимаю, насколько это круто.

У нас трое детей. Сыну семь лет, и он уже тоже ездит на мотоцикле. Конечно, по закрытым площадкам, между конусов, но он уже старается. Harley-Davidson пока ему не под силу, но с туристическим он отлично справляется.

Тусовка Harley-Davidson очень много внимания уделяет безопасности. Мы всегда ездим в экипировке, соблюдаем правила. Только в этом случае увлечение может быть свободным и безопасным.

Мотоциклы — это не просто езда, это тусовка, общение, новые знакомства.

Когда едешь в колонне, испытываешь эмоции, которые не описать словами. В этот момент ты свободен от всех своих проблем.

А еще нам нравится, когда люди подходят, фотографируются с мотоциклом. Каждое 9 Мая мы специально для этого приезжаем в городок Миасс, пригоняем мотоциклы, и местные жители позируют на их фоне. Им нравится то, что нравится нам, и это приятно.