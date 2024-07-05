6 лучших комментариев: 28 июня - 5 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Сауна на колесах: туляки зафиксировали в новом автобусе температуру +38 °С
- 2 -
Учителей выпускников-стобалльников наградят медалями
- 3 -
Коммуналка, алкоголь и загранпаспорта подорожают: какие законы вступят в силу в июле
- 4 -
Как ехать на самокате так, чтобы тебя не прокляли
- 5 -
МЧС предупреждает туляков о жаре до +35 градусов
- 6 -
3 июля жара в Туле побила рекорд 65-летней давности
Лучший комментатор недели - ...