Погода в Туле 2 июля: аномальная жара и низкое давление

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер южной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью – от +15 до +20 градусов, днём – от +28 до +33. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.