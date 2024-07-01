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Погода в Туле 2 июля: аномальная жара и низкое давление
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 2 июля: аномальная жара и низкое давление

Синоптики обещают умеренный южный ветер.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков,  ветер южной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью – от +15 до +20 градусов, днём – от +28 до +33. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +3
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