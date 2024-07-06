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Погода в Туле на 7 июля: снова жарко и без осадков
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле на 7 июля: снова жарко и без осадков

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

В Туле 7 июля прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днем — восточной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +24…+29°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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