Баба-яга спасает мир

Премьера: 03.08.2023

Режиссер: Карен Захаров

Актеры: Ян Цапник, Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда, Олеся Железняк, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Сергей Степин, Марат Башаров

Жанр: Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Рейтинг: 6.30

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы-яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой — добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги?