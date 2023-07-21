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Баба-яга спасает мир

Баба-яга спасает мир

Премьера:
03.08.2023
 
Режиссер:
Карен Захаров
  
Актеры:
Ян Цапник, Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда, Олеся Железняк, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Сергей Степин, Марат Башаров
  
Жанр:
Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Рейтинг:
6.30
 
 

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы-яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой — добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги?

Сегодня
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Алмаз Синема
Завтра
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Алмаз Синема
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Алмаз Синема
12 сентября, вторник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Алмаз Синема
13 сентября, среда
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Алмаз Синема
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22 июня - 13 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
19 августа - 13 сентября
Алмаз Синема
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
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