Баба-яга спасает мир
Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы-яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой — добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги?
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10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:40
|Синема Стар
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14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:55
|Алмаз Синема
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18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:40
|Синема Стар
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14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:55
|Алмаз Синема
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10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:40
|Синема Стар
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14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:55
|Алмаз Синема
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10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:40
|Синема Стар
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:55
|Алмаз Синема
|Алмаз Синема
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17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:40
12:00
12:45
12:45
14:45
16:55
17:00
|Синема Стар
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14:40
|Алмаз Синема
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:40
12:45
14:45
17:00
18:45
|Синема Стар
|
14:40
|Алмаз Синема
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:45
16:40
17:00
|Синема Стар
|
14:40
|Алмаз Синема
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:45
14:50
16:50
17:00
|Синема Стар
|
14:40
|Алмаз Синема
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:45
16:45
17:00
|Синема Стар
|
14:40