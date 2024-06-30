Львам лучше перейти в режим экономии, а Стрельцам может повезти на сайте знакомств

Овен (21.03−20.04): Ваши идеи, мечты и планы наконец-то смогут обрести реальные очертания и воплотиться в материальные формы. А там недалеко и до получения дивидендов. Но обстановка на работе и в доме может оказаться столь гармоничной, что вам не захочется что-либо менять. Тем более, что и романтические тенденции могут занять прочное место в вашей жизни. Эта неделя даст вам возможность перевести дыхание и восстановить силы. Если есть возможность, возьмите короткий отпуск и отдохните в комфортной обстановке.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно. Оно позволяет вам запланировать отпуск и не экономить на всем. Вполне можно позволить себе потратиться на развлечения, но не переходите критической черты.

Про любовь. Отстраненность в ваших отношениях со спутником жизни постепенно будет исчезать. На этой неделе вы, возможно, почувствуете, насколько дороги и нужны друг другу. Отсюда недалеко и до подлинного взаимопонимания. Не бойтесь откровенных разговоров.

Про интим. Сила страсти в вашем поклоннике/поклоннице может превзойти все мыслимые и немыслимые пределы — до такой степени, что он/она может даже разорвать на вас ваше любимое нижнее белье. Пусть вас это не смущает — в нужные моменты он/она сможет быть нежным и неторопливым.

Благоприятные дни: 1, 6; неблагоприятные: нет.

Телец (21.04−21.05): Понедельник — на редкость удачный день, когда вы сможете реализовать свои планы. Внимание к деталям в работе и в контактах с окружающими и склонность все систематизировать помогут вам добиться прекрасных результатов. Чувства найдут красивую форму выражения, а текущая работа обогатится новыми идеями и будет хорошо оформлена. Возможны неожиданные перестановки в ближайшем окружении или предложения о сотрудничестве, которые стоит принять на рассмотрение. В личной жизни перемены судьбоносны, если вы рискнете сделать решительный шаг.

Про деньги. Если вы не будете устраивать эмоциональные фейерверки, то неделя обещает быть финансово стабильной. Самым слабым звеном в этой цепи может оказаться пятница, когда вам захочется потрать слишком много.

Про любовь. При общении с любимым человеком будьте деликатнее. Сдерживайте негативные эмоции, ведь, вырвавшись наружу, они могут на корню уничтожить доверие между вами. Пятница — наиболее благоприятный день для встреч, а также для устранения мелких недоразумений в вашей паре.

Про интим. Тельцы нынче не захотят отказываться от желанных эротических удовольствий, даже если ради них приходится терпеть какие-либо лишения. Кажется, что проще отменить любовные утехи, нежели решить все проблемы, с ними связанные — но Тельцы не сдаются, упрямо идя вперед. И что самое главное — добиваясь-таки своего.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 5.

Близнецы (22.05−21.06): Хорошая возможность решить материальные вопросы. Вы будете убедительны, если поставите перед собой цель что-либо доказать или продвинуть нужную вам идею. Окружающие будут склонны пойти вам на уступки, согласятся помочь — вы не оставите им другой возможности. Но к наиболее сложным задачам приступайте не раньше четверга. В близких отношениях не торопитесь ничего менять. Это хорошее время для укрепления личных и деловых связей, обсуждения взаимовыгодных интересов и общих планов на будущее. Успех во всех переговорах вам гарантирован.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Ожидаются солидные денежные поступления и новые прибыльные творческие проекты. Так что вы сможете досрочно расплатиться с долгами.

Про любовь. Вас закружит вихрь романтики и сильных чувств. Почти всё ваше свободное время уйдет на деятельность не слишком продуктивную, зато очень приятную. Вас ждет целая череда свиданий.

Про интим. Жизнерадостность Близнецов приведет их к закономерному итогу: ваш любовник/любовница будет норовить куда-нибудь улизнуть, чтобы там предаться печали и меланхолии! Дайте ему/ей возможность побыть одному/одной и передохнуть, а сами тем временем пополните ваш любовно-эротический арсенал!

Благоприятные дни: 2, 7; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Волей обстоятельств вы окажетесь в центре внимания. Предстоит много контактов, сопровождающихся глубоким эмоциональным взаимодействием. Воспринимайте и анализируйте подсказки судьбы. Сейчас встречи и перемены в вашей жизни не случайны. Все, что вы делаете, приведет к заметным результатам. Настраивайтесь на позитивное развитие событий, находите способы разрядки внутреннего напряжения, больше времени уделяйте занятиям спортом. Любовь во всех ее формах тоже обогатит вашу жизнь, если вы преодолеете собственную осторожность.

Про деньги. Первая половина недели удачна и стабильна. В среду вероятны крупные денежные поступления. Работать придется много, но зато ваш авторитет как профессионала возрастет.

Про любовь. На этой неделе вам больше чем обычно придется уделять заботы и внимания любимому человеку. Он действительно нуждается в вашей помощи, поддержите его, помогите поверить в собственные силы. В конце концов, его успешность — залог благополучия вашей семьи.

Про интим. Многим Ракам-дамам не помешает добавить к своему шарму несколько штрихов мужественности. Пусть это будут ковбойские сапоги или же, к примеру, выточенная из дерева трубка. Если вы принципиально не курите, то трубку можно и не зажигать. Даже простого держания столь благородного предмета в руках (а уж тем более, посасывания мундштука) будет достаточно, чтобы все зрители, при этом присутствующие, дико возбудились. Раков-мужчин ждет очень насыщенная в эротическом плане неделя, держитесь!

Благоприятные дни: 1, 7; неблагоприятные: 5.

Лев (23.07−23.08): Не перенапрягайтесь и не пытайтесь изменить то, для чего еще не пришло время. Окружающие будут демонстрировать неуступчивость и выдавать чрезмерные эмоциональные реакции, если попытаетесь надавить более основательно. Неделю можно посвятить делам, которые зависят в большей мере от вас. И хорошо, если удастся сделать что-то с прицелом на будущее. В личных делах вы будете удачливы, отношения склонны развиваться стремительно. Но если вы в самом начале романа, то проявите инициативу. Иначе благоприятный шанс легко может быть упущен.

Про деньги. Нехватка финансов на этой неделе станет серьезной угрозой вашему хорошему настроению. Так что не задумываться о деньгах стоит только тем, у кого с ними все в порядке. Остальным лучше ввести режим экономии и лишний раз не заходить в онлайн-магазины.

Про любовь. На этой неделе вы можете найти истинную любовь, причем не там, где ожидали. Не исключено, что в том человеке, который давно находится рядом. Но теперь вы сумеете посмотреть на него свежим взглядом.

Про интим. Никто не спросил у Львов: а нравится ли им самим быть самым свободолюбивым знаком зодиака? Сейчас их тяга к свободе равна практически нулю — и больше всего на свете Львы нуждаются нынче в сильной руке. Главное, чтобы это не декларировалось вслух, маскируясь под невинную эротическую игру.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2.

Дева (24.08−23.09): В самом начале недели вам удастся блестяще справиться с работой, где нужно будет что-то систематизировать, приводить в порядок. Неожиданные решения сложных задач или совершенно новые идеи тоже могут стать приятным сюрпризом и принесут удовлетворение лично вам и пользу общему делу. В пятницу будьте внимательны в ситуациях, где наметится противостояние или вас попытаются втянуть в выяснение отношений. Компромисс вряд ли возможен, поэтому лучше не поддаваться на провокации окружающих и спокойно заниматься своими делами.

Про деньги. Финансовые поступления вероятны в начале недели. Во вторник вам необходимо быть внимательнее на работе, не исключены ошибки и непонимание с начальством или с заказчиками. В субботу приобретайте необходимое, но воздержитесь от дорогих покупок.

Про любовь. Вы можете пережить всплеск чувств и обновление в личной жизни. Вы сейчас блистательны и неотразимы, поэтому ваша популярность у противоположного пола резко увеличиться.

Про интим. Девам на этой неделе понравится, если их партнер возьмет на себя несколько ограничивающую роль, а они, соответственно, получат возможность проявить свое свободолюбие. Так, например, если ваш любимый зажмет вам рот ладонью, тем сильнее и громче вам захочется застонать:

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя предоставит вам передышку. В делах особых перемен не ожидается, и можно больше времени уделить своим личным интересам. Со вторника по четверг у вас появится возможность внести обновления в свой внешний вид — сделать модную стрижку, приобрести одежду, обувь и красивые аксессуары. В пятницу снижается сопротивляемость организма инфекциям и эмоциональным перегрузкам. Уют и комфорт в равной мере необходим вам на работе, и в домашней обстановке. Так вы намного быстрее восстановите энергетическое равновесие.

Про деньги. В понедельник в делах вам нельзя отвлекаться на мелочи, сосредоточьтесь на главном. Вероятны значительные расходы в путешествиях, зато вы получите яркие впечатления и эмоции.

Про любовь. Хорошим решением для вас сейчас был бы полный отказ от занятия привычными рабочими и домашними делами и начало хотя бы маленького романтического путешествия. Вероятно любовное приключение, которое оставит о себе самые нежные, радостные и трогательные воспоминания.

Про интим. Вам стоит брать с собой в постель маленького плюшевого мишку, а больше никого не брать. Ведь если Мишка не очень-то маленький, он может позвать еще кого-нибудь, а вы, судя по прогнозам астрологов, не очень-то расположены нынче к шумным многолюдным компаниям.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша способность долгое время ждать подходящего момента может теперь увенчаться результатами. Неожиданно изменятся обстоятельства и придется принимать быстрые решения и энергично действовать. Перемены пойдут на пользу. Обратите внимание на предложения, которые придут издалека, даже если изначально они вызовут у вас удивление. В пятницу возьмите тайм-аут и ограничьте число встреч и контактов. Не создавайте себе сами дополнительных проблем.

Про деньги. Для сделок и договоров наиболее благоприятен вторник. Среда — удачный день для начала нового проекта. Начальство будет довольно вами. Можете рассчитывать на премию и продвижение по карьерной лестнице.

Про любовь. Эта неделя может стать переломным моментом в вашей судьбе. В сфере личной жизни вам сопутствует удача и везение. И этим надо пользоваться. Постарайтесь больше времени проводить с любимым человеком, решитесь на серьезный шаг.

Про интим. Для того чтобы в ближайшем будущем спровоцировать своего возлюбленного/возлюбленную на максимально яркий накал страстей на любовном ложе, вам придется в первую очередь «расковаться» самой/самому. Для этого нужно, как минимум, преодолеть свой «страх и стыд» перед некоторыми интимными вещами. В общем, ищите самую «крутую эротику», смотрите и тренируйтесь, тренируйтесь!..

Благоприятные дни: 1, 7; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Сейчас крайне важно работать эффективно, тщательно планируя свои задачи на каждый день. Переговоры и совещания принесут пользу, если в них будет практический смысл. Рекламная деятельность и презентации пока не дадут ожидаемых результатов. Общий консервативный настрой и неуступчивость потребуют и соответствующего подхода, если хотите добиться нужных вам целей. В личной жизни будьте щедры, спокойны и рассудительны — и у вас не будет никаких проблем. В воскресенье смена декораций пойдет вам на пользу. Возможны романтические знакомства в поездках.

Про деньги. В среду вероятны новые денежные поступления. Многое зависит от вас. Если приложите на нынешней неделе максимум усилий, то есть реальные шансы уйти в отпуск отнюдь не с пустыми руками. В выходные стоит забыть о работе и расслабиться.

Про любовь. Сейчас можно найти нечто стоящее на сайте знакомств, даже если раньше вам там не везло. Звезды советуют попробовать снова. Но не стоит настраиваться слишком серьезно, больше флиртуйте и шутите.

Про интим. Непревзойденный мастер по части: «сказано-сделано», Стрелец нынче твердо вознамерится сказать «Б», сказавши «А». Каково же окажется его недоумение, когда он обнаружит, что его партнер/партнерша вовсе не стремится довести флирт до логического конца! Не торопитесь настаивать — ваше удивление лучше скрыть и потом слегка помучить возлюбленного/возлюбленную «в ответ».

Благоприятные дни: 4, 5; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Благоприятные возможности открываются для вас в понедельник и вторник. Подумайте, какие сферы жизни нуждаются в изменениях и сделайте те шаги, которые приблизят ваш успех. Хорошо заключать сделки, союзы. В личной жизни новые знакомства не принесут удачи, оставайтесь верны старым, сложившимся отношениям. Любовь и поддержка, как и крепкий тыл, сейчас необходимы вам, чтобы сосредоточиться на работе. А в выходные займитесь оздоровлением организма и личными делами.

Про деньги. В понедельник вы можете получить заманчивое предложение, над которым стоит поразмыслить. В среду лучше не носить с собой крупных сумм денег, а магазины обходить стороной. Во второй половине недели не стоит оформлять кредит, сейчас довольно высокие проценты.

Про любовь. Вы сейчас в романтическом ореоле страсти? Еще шаг, и вы потеряете голову? Но все ли на самом деле так, как кажется вам? Желательно приглядеться попристальнее и снять розовые очки.

Про интим. Козерогам придется выбирать между меркантильными соображениями и чисто физическим желанием почувствовать себя послушной игрушкой в чьих-то руках. В качестве меркантильных соображений могут выступать как бытовые вопросы (вроде оставления любовника/любовницы на ночь), так и глобальные страхи (например, перспектива втройне «отрабатывать» потом нынешнее удовольствие).

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 5.

Водолей (21.01−19.02): Ваши отношения с окружающими заметно потеплеют. Как раз подходящая возможность реализовать некоторые из ваших идей. Отправьте в понедельник корреспонденцию или сделайте нужные звонки, если чувствуете, что это пойдет на пользу делу. Переписка сейчас может оказаться и подходящим способом открыть свои чувства, если отношения пока находились в стадии развития. В каждом случае вам будет необходим едва заметный импульс — и дело будет сделано. Поэтому, внимательно отнеситесь к знакам событий и подсказкам собственной интуиции.

Про деньги. В среду вероятны денежные поступления, которыми желательно разумно распорядиться. В пятницу будут удачны командировки, они будут способствовать финансовой стабильности. Вы сможете найти новых партнеров.

Про любовь. Понедельник и пятница — лучшие дни для встреч и свиданий. А вот в середине недели страсти могут накалиться и любая мелочь грозит стать предлогом для ссоры или скандала. Оставьте свою принципиальность в покое.

Про интим. Водолеям придется весьма по вкусу игра, усиливающая удовольствие от оральных ласк. Вместо того, чтобы просто целоваться, передавайте друг другу из губ в губы кусочек льда. У кого он растает на языке — тот и проиграл. Проигравший может выполнить какое-либо желание возлюбленного или первым снять с себя ту или иную часть одежды.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): Предоставьте событиям свободный ход. Не настаивайте на своем мнении, не требуйте и не торопите коллег с продвижением проектов. Возможны внезапные перемены и новшества, но все это пойдет на пользу делу. В пятницу гасите конфликты в своем окружении, примиряйте враждующие стороны и находите компромисс. А в личной жизни делитесь своими чувствами и желаниями с близким человеком, больше времени проводите в спокойной обстановке. В субботу займитесь инвентаризацией и генеральной уборкой в доме. Воскресенье лучше всего провести с друзьями за городом.

Про деньги. Финансовые вопросы и проблемы легко решатся в первой половине недели. Однако остерегайтесь обмана и иллюзорной возможности легкого обогащения. Если хотите добиться результата, работать придется много.

Про любовь. Ваши отношения с давним партнером, похоже, изменились, причем не в лучшую сторону. Шум, бурные выяснения отношений, ссоры. Увы, вам будет трудно договориться.

Про интим. «Не сотвори себе кумира» — предупреждают Рыб планеты. Именно поэтому вам будет весьма полезно подумать не о всевозможных достоинствах вашего избранника/избранницы, а о недостатках. Как ни странно, это повысит вашу собственную самооценку и улучшит качество секса — если вы, разумеется, не созреете к этому времени до развода!

Благоприятные дни: 1, 5; неблагоприятные: 2