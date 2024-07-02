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Погода в Туле 3 июля: жара не отступает
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 3 июля: жара не отступает

Ожидается, что в среду воздух прогреется до +34 градусов.

В регионе сохраняется переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южной четверти, от 3 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от +17 до +22 градусов, днём — от +29 до +34. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.

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