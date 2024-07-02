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Можно ли рассчитывать на короткий рабочий день из-за аномальной жары?

Можно ли рассчитывать на короткий рабочий день из-за аномальной жары?

Сотрудники складов Wildberries в Алексине бьют тревогу: кондиционеров нет, на складской мезонин не разрешают брать воду. А может, рабочий день покороче?

Рассказывают специалисты hh.ru.

В Тульской области установилась аномально жаркая погода, что негативно влияет на условия труда. Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, рассказала, может ли сотрудник рассчитывать на короткий рабочий день из-за жары.

Согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие государственным нормам охраны труда. Условия труда — это вся обстановка, в которой человек работает, в том числе его рабочее место, а также стандарты безопасности труда, режим труда и отдыха.

Подробно требования к микроклимату на работе изложены в санитарных правилах, утвержденными главным санитарным врачом РФ. Так, например, оптимальная температура для работы в офисе установлена на уровне +22—24 °C в холодное время года и +23—25 °C в теплое, максимальная же температура, при которой можно работать в помещении по СанПиНу — +28 °C.

Таким образом, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда, но об обязанности установки кондиционера в нормативных документах не говорится ничего.

При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда, согласно действующему постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением ⅔ от среднего заработка.

Тем не менее Роспотребнадзор оставляет рекомендацию для работодателей по сокращению рабочего дня в условиях некомфортной температуры. Работодатель может принять и такое решение.

Куда жаловаться, если работодатель этого не делает? Попробуйте поговорить с руководством, четко изложив свою жалобу — вряд ли компания ставит своей целью намеренно вредить своим сотрудникам, держа их в душных, непроветриваемых помещениях. Есть вероятность, что руководство не знает или ранее не обращало внимание на проблему.

Если же руководство не реагирует на устные претензии, переходите к претензиям в письменном виде. Бездействует? Жалуйтесь в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор. Жалобы обычно направляются почтой на адрес, указанный на сайте регулятора.

Нередко пострадавшие работники действительно пишут жалобы во все возможные инстанции — вплоть до обращений к президенту. Даже если вероятность получить позитивный ответ стремится к нулю, в этом есть практический смысл — напор работника может произвести впечатление на работодателя и склонить того к урегулированию спора.

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