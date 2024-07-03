Сауна на колесах: туляки зафиксировали в новом автобусе температуру +38 °С

Говорят, находиться в нем даже с утра было невыносимо.

Жара держится в регионе не первый день. Но кондиционеры в автобусах, даже новых, почему-то не включают.

— Новый красный автобус, 25-го маршрута, госномер ВС 143 71. Кондиционер не работает, внутри +38 °С при наружней температуре +29 °С, — пишет туляк.

Туляки пишут:

«Вчера ехала в 5-м троллейбусе, встали в пробку. Люди начали умолять водителя, чтобы открыли им дверь. Он открыл, все вылетели пулей с криками «Слава Богу!». Но это реально — невозможно ездить».

«Раньше в старых автобусах кондиционеров не было, но были форточки на каждом окне в пол, окна, люки… В современных автобусах с кондиционерами — 4 маленькие форточки на весь автобус».

«Я вчера села на 13-й автобус и только две остановки смогла в нем продержаться, думала, сознание потеряю».

На днях Myslo проводил эксперимент с измерением температуры в общественном транспорте Тулы. Даже в нежаркий день жара зашкаливала!

Администрация прокомментировала, что не весь транспорт оснащен системой кондиционирования. На некоторых новых автобусах представители компании-поставщика кондиционеров в рамках рекламационных актов проводят работы по обслуживанию устройств.