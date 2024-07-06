Фотовыставка «Сутки»: 10 снимков человека, вернувшегося в Тулу после двух лет жизни в столице

Фото Дмитрия Дзюбина.

Экспозиция открылась в Центре Семейной Истории на ул. Благовещенской 8А. Автор — редактор проекта «Станок» Даниил Бессонов.

Все представленные 10 снимков Даниил сделал в Туле за несколько часов после того как сошел с поезда из Москвы.

— Повседневность и рутина — это вещи, которые медленно и незаметно для нас меняют привычные образы до неузнаваемости. Родные города со временем становятся тусклыми и выглаженными, а близкие сердцу люди — другими. Приезжая в город, мы любуемся его архитектурой и цепляемся за каждую интересную деталь. При этом, каждый день проходим мимо прекрасного в своем родном городе, — пояснил Даниил Бессонов.

Очень много внимания уделено деталям. Это видно по фотографии, размещенной в афише, — «Кошкины слезы».

— Я всегда любил маленькие артефакты с историей. Не зря на афишу выставки вынесли фотографию дерева у магазина «Мадам Кошкина». В первую очередь, я обращал внимание на такие объекты, в которых заложена личная история. Отчасти, именно поэтому выставки и проходит в ЦСИ, потому что они ставят объектом своего изучения семейную и частную историю, — отметил Даниил Бессонов. — «Кошкины слезки» — самая удачная фотография в моей вылазке по городу, по крайней мере, по отзывам гостей.

о фотографии

От автора: на снимке «Кошкины слезки» изображено дерево у магазина «Мадам Кошкина», хозяйку которого считают весьма экстравагантной. Чтобы выделиться, много лет назад она покрасила его в красный цвет, сделав его одним из городских артефактов. Но не так уж и давно, в угоду единым правилам, дерево густо выкрасили в белый цвет, из-под которого до сих пор поблёскивают красные кошкины слёзки.

Даниил признается: не претендовал на художественную ценность ни одной из фотографий, потому что это выставка про текст. Гости вернисажа обменивались открытками из конвертов, стараясь заполучить ту, которая понравилась больше всего.

В черных конвертах, по словам автора, лежит ключ к пониманию выставки.

— Подписи под фото дают одну смысловую нагрузку фотографий, а текст в конвертах — диаметрально противоположный ракурс восприятия. Выходит небольшая ирония.

Самоцель экспозиции — не только самовыражение автора. У Даниила есть амбиции — организовывать выставки местных художников на постоянной основе.

— Хотелось проверить модель, в которой частные спонсоры готовы оплачивать выставки локальных художников. Беда культурной жизни Тулы в том, что у нас есть дорогие московские привозы и никому не нужные тульские художники. Из-за чего жаждущие не только пить и есть в историческом центре, каждый раз вынуждены ждать очередной привоз.