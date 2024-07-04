Ханна. В игре

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Джеймс Крок

Актеры: Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колби, Келли Б.Джонс, Уилли Зого, Эдвард Фрейм, Хлоя Шванк, Маргарита Бахтина, Дарья Скрыгина

Жанр: Боевик, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ханна — геймер, из-за тяжелой агорафобии сутки напролет она проводит за видеоиграми и предпочитает не выходить из дома. На этом ей удалось построить целую карьеру: трансляции в Twitch, турниры, ранний доступ ко всем новинкам — в этом вся ее жизнь. Однажды ее приглашают принять участие в крупном соревновании, прислав совершенно новое оборудование с поддержкой виртуальной реальности. Девайс оказывается революционным, но, похоже, он начинает овладевать сознанием геймерши.