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Ханна. В игре

Ханна. В игре

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Джеймс Крок
  
Актеры:
Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колби, Келли Б.Джонс, Уилли Зого, Эдвард Фрейм, Хлоя Шванк, Маргарита Бахтина, Дарья Скрыгина
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ханна — геймер, из-за тяжелой агорафобии сутки напролет она проводит за видеоиграми и предпочитает не выходить из дома. На этом ей удалось построить целую карьеру: трансляции в Twitch, турниры, ранний доступ ко всем новинкам — в этом вся ее жизнь. Однажды ее приглашают принять участие в крупном соревновании, прислав совершенно новое оборудование с поддержкой виртуальной реальности. Девайс оказывается революционным, но, похоже, он начинает овладевать сознанием геймерши.

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