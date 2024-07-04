Ханна. В игре
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Джеймс Крок
Актеры:
Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колби, Келли Б.Джонс, Уилли Зого, Эдвард Фрейм, Хлоя Шванк, Маргарита Бахтина, Дарья Скрыгина
Жанр:
Боевик, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ханна — геймер, из-за тяжелой агорафобии сутки напролет она проводит за видеоиграми и предпочитает не выходить из дома. На этом ей удалось построить целую карьеру: трансляции в Twitch, турниры, ранний доступ ко всем новинкам — в этом вся ее жизнь. Однажды ее приглашают принять участие в крупном соревновании, прислав совершенно новое оборудование с поддержкой виртуальной реальности. Девайс оказывается революционным, но, похоже, он начинает овладевать сознанием геймерши.
Сегодня
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, суббота
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, воскресенье
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, понедельник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, вторник
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июля, среда
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
21:45
7 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
22:00
00:25
8 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
00:00
9 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
21:40
23:05
00:00
10 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
21:40
23:05
6 июля, суббота 00:00
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