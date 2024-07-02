Книжная гаражка МИФ
6 и 7 июля в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ.
Приходите знакомиться с новинками издательства и выбирать чтение на лето — МИФ приготовит сотни разных книг. Среди них — книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, подарочные издания, уютные романы, увлекательное фэнтези и детективы от МИФ.Прозы. И, конечно, будут комиксы, литература для малышей и детей постарше.
Место: «Ликерка Лофт», пр. Ленина, 85, корпус 4, 1-этаж) с 11.00 до 20.00.
Где и когда?
Тула , пр. Ленина, 85
6 июля 2024, суббота
11:00
7 июля 2024, воскресенье
11:00
6 - 17 июля
26 мая - 10 июля
20 июня - 10 июля
13 июля, суббота 00:00
11 мая - 10 июля 2023
1 июня - 6 июля