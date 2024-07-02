Книжная гаражка МИФ

6 и 7 июля в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ.

Приходите знакомиться с новинками издательства и выбирать чтение на лето — МИФ приготовит сотни разных книг. Среди них — книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, подарочные издания, уютные романы, увлекательное фэнтези и детективы от МИФ.Прозы. И, конечно, будут комиксы, литература для малышей и детей постарше.



Место: «Ликерка Лофт», пр. Ленина, 85, корпус 4, 1-этаж) с 11.00 до 20.00.