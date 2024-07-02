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Книжная гаражка МИФ

Книжная гаражка МИФ

6 и 7 июля в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ. 

Приходите знакомиться с новинками издательства и выбирать чтение на лето — МИФ приготовит сотни разных книг. Среди них — книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, подарочные издания, уютные романы, увлекательное фэнтези и детективы от МИФ.Прозы. И, конечно, будут комиксы, литература для малышей и детей постарше.

Место: «Ликерка Лофт», пр. Ленина, 85, корпус 4, 1-этаж) с 11.00 до 20.00.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула , пр. Ленина, 85
6 июля 2024, суббота
11:00
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7 июля 2024, воскресенье
11:00
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