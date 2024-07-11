Большое путешествие. Вокруг света
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Василий Ровенский
Жанр:
Анимационный, Приключение
Возрастные ограничения:
6+
После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июля, четверг
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Синема Стар
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Синема Стар
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 июля, пятница
|
10:20
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Стар
13 июля, суббота
|
10:20
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Стар
14 июля, воскресенье
|
10:20
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Стар
15 июля, понедельник
|
10:20
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Стар
16 июля, вторник
|
10:20
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Стар
17 июля, среда
|
10:20
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
11 июля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:15
14:15
16:15
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
12 июля, пятница
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
13 июля, суббота
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
14 июля, воскресенье
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
15 июля, понедельник
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
16 июля, вторник
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
17 июля, среда
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:20
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13 июля, суббота 00:00
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