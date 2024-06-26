Люди в городе. Сергей Градов, основатель «Градов music bar»

Фото Алексея Пирязева.

Поговорили с Сергеем о том, каково это — бросить любимое дело жизни, найти себя в совершенно другом и открыть бар с нуля.

Сергея Градова в Туле знают все поклонники рок-музыки. Он больше 10 лет проработал на радио, был ведущим сцены на фестивале «Нашествие», и казалось бы, так будет всегда. Но… Несколько лет назад Градов ушел с радио, а в сентябре 2023 года в центре Тулы открылся «Градов music bar».

— Сергей, многие туляки знают тебя как радийщика, ты много лет посвятил работе на радио. Почему ушел и как пришла идея открыть бар?

— Я больше десяти лет своей жизни отдал радио, но пришлось уйти — не сошелся с новым руководством. И сейчас понимаю, что сделал правильно. После этого я успел пару лет поработать в тульских СМИ, даже съездил в командировку на Донбасс. Потом тот проект закрыли, и в Туле для меня работы не нашлось. Тульские СМИ — это такая маленькая, закрытая тусовка, все друг друга знают и знают, сколько я буду стоить. Таких денег мне никто не готов был платить. Первый год я очень скучал по радио. Мне до сих пор хочется вернуться в эфир, но в Туле такой возможности нет.

У каждого мальчика есть период, иногда он длится всю жизнь, — ему нужно место, которое будет только его. Гараж, домик на дереве, шалаш… В моем случае это музыкальный бар, такой, какого в нашем городе еще не было. Раньше был «Чили-бар» в комплексе «Премьер», куда привозили разных артистов, сейчас такого нет. Есть большие концертные площадки, а вот такой маленькой камерной нет.

У меня есть друзья, которым раньше принадлежал клуб BackStage. В прошлом году они решили его продать, а тут возник я — безработный, но с идеей. Друзья долго думали и потом согласились вложиться деньгами, временем, силами.

— Как нашли это помещение?

— Помню, как 7 января, в Рождество, я гулял по абсолютно пустому городу и присматривал помещение для бара. Нашел несколько мест и начал обзванивать. Был вариант прямо за углом, там сейчас ресторан «Пряникофф», еще было место на Ликерке Лофт, но я от него сразу отказался…

— Почему?

— У нас в Туле образовался культурный кластер в центре — хотелось, чтобы бар был здесь, ближе к кремлю, набережной и улице Металлистов. Люди идут на тусовку. И, создавая этот бар, я как старый тусовщик, человек, который поездил по России и Европе, пытался создать в Туле что-то такое питерское. Чтобы зайдя сюда, увидев эти своды, человек понял: вот он, Петербург! Мне хотелось привнести сюда немного питерской свободы с одной стороны и питерской интеллигенции — с другой. Чтобы это был толерантный бар, где бы звучала музыка в стиле рок, джаз, блюз. И чтобы люди чувствовали себя комфортно. Мы по мере своих ничтожных сил пытаемся воспитать в туляках культуру пития — ее в нашем городе, к сожалению, нет. Люди пить не умеют, и от этого грустно.

— Что здесь было раньше?

— Музыкальный магазин. Когда мы сюда зашли, здесь была полная разруха. На стенах — штукатурка в несколько сантиметров толщиной, не было пола, проводки, воды… Голое помещение. Здесь все мы сделали с нуля. Отбили огромный слой штукатурки, вывезли ее более 10 тонн. Вручную зачищали стены, потолки. Мы с друзьями все делали своими руками и только на какие-то тяжелые работы или на то, что мы не умеем, приглашали специалистов.

Труда, лично моего, сюда было вложено огромное количество. Сами строили сцену, подиум, рисовали чертежи столов, вымеряли все до сантиметра… За кирпичом, которым мы выложили барную стойку, я специально ездил в Белев, это кирпич 40-х годов. Конечно, здание постройки начала века, но хотелось сделать более-менее идентично.

Никогда не забуду, как мы здесь зачищали стены стальными щетками-болгарками. Ты чистишь — а из нее часто вылетала проволока и на большой скорости впивалась в руки-ноги. А ты этого даже не замечаешь, только когда начинаешь переодеваться, смотришь — а из руки проволочка торчит… То есть здесь все сделано потом и кровью в прямом смысле слова.

— Кто занимался оформлением бара?

— Это коллективное творчество, но основные идеи вкидывал я. Меня вдохновил знаменитый старейший питерский магазин рок-атрибутики CastleRock. Они перед входом в магазин сделали арку — такая питерская капелла. Но там это выглядит как кладбище: имена, даты жизни. Я понял, что повторю у себя эту арку, но сделаю по-другому. И мы вместо дат жизни нарисовали на потолке автографы.

Окна решили расписать названиями любимых групп. Есть и тульские: «Деникин Спирт», «Тремор», «Навигатор снов», «Перцем по Сердцу», Forgive-Me-Not, группа Cavandish, в которой я играю. Мои подруги-художницы сами предложили свою помощь в росписи бара. Еще одна моя хорошая знакомая отобрала фотографии рок-музыкантов, мы их распечатали, вставили в рамки и развесили.

— Многие приходят в бар именно послушать музыку…

— Артисты у нас — на расстоянии вытянутой руки. И ни один концерт не проходит как классический, это всегда какое-то общение, диалог с публикой, что-то типа квартирника. Мы уже успели привезти в Тулу таких исполнителей, как Бранимир, это знаменитый рок-бард, мой друг. Выступали Люся Махова, лидер группы «Дайте Два», Сергей Маврин, гитарист «Арии», саксофонист-авангардист Сергей Летов — старший брат Егора Летова, Сергей Калугин, группа «Тайм-аут», десятки тульских коллективов... Мы открыты для всех, но соблюдаем формат. Блатняк, шансон сюда не пущу! И тех, кто матом ругается.

— Общепит — это сложно?

— Очень сложно. Все мечтают открыть свой бар, но делают это очень немногие. Это целый огромный мир, много подводных камней. Открыться несложно — сложно удержаться.

Мы открылись как раз на прошлый День города, так совпало. За один день про нас узнало довольно много людей.

Перед открытием у меня был дикий стресс, я сидел на антидепрессантах, у меня нарушился сон, начались проблемы с пищеварением. Я за месяц похудел на 15 кг, ходил — меня ветром шатало. В сентябре я сорвался и начал употреблять алкоголь. Ну а как? Ты приходишь на работу — а у тебя в баре все есть! Кто мне запретит самому себе налить? Тут стопочку, там стопочку — чтобы быть на одной волне с гостями… В меню добавляются новые коктейли, мы все должны пробовать, насколько вкусно. Каждый день нужно пробовать пиво — не прокисло ли? Работая в баре, очень тяжело не сорваться, честно говорю. Сейчас я не пью уже несколько недель. А с гостями — только чай, кофе и сок.

— Был момент, когда хотелось все бросить? Когда казалось, что ничего не получится, и опускались руки?

— Сейчас хочется бросить. Когда строились — не хотелось. Повторюсь: открыться легко — сложно удержаться. По статистике, 70% заведений закрываются в первый год. Не угадали с местом, высокая аренда, не выдерживают конкуренции… Во время строительства было желание довести все до конца. На радио меня хорошо воспитали: если начал проект — доведи его до конца. Умри, но сделай. У нас проект заработал сразу, но сейчас, в межсезонье, трудно удержаться. Тяжело, но отступать некуда.

Я несколько лет занимался в театральной студии и играл в спектаклях. И мне всегда процесс репетиции нравился больше, чем само выступление. Я кайфую именно от процесса строительства, созидания. Было тяжело, я приходил домой и просто падал, сил не было даже поесть. Процесс завершился — и у меня возникла какая-то внутренняя пустота.

— Кто тебя поддерживает?

— Моя семья. Если бы семья меня не поддержала, я бы уже бомжевал. Чтобы открыть бар, я продал машину, залез в кредиты. Мама, папа, любимая женщина рядом. И сын Ваня, ему 12 лет. Он уже хочет войти в бизнес и стать моим компаньоном (смеется).

И конечно, два моих компаньона. Дима Сидоров занимается технической частью, Саша Астапов — барной историей. Я занимаюсь закупками на кухню и музыкальной частью, группами. Мы ругаемся, ссоримся, но всегда договариваемся. Если бы не семья, не Дима и Саша, я бы не вытянул.

— О чем мечтаешь для своего бара?

— Хочу, чтобы бар приносил нам не только моральное, но и материальное удовлетворение. Чтобы стал культовым. Говорят, если хочешь, чтобы место стало культовым, надо умереть (смеется). Хочу, чтобы люди сюда приходили не только на концерты, но и просто посидеть. Кстати, у нас в Туле лучший вид на кремль (улыбается).

— Кто придумал название «Градов»?

— Я был крайне против этого названия. У меня были такие варианты названия: «Комната 71», «Питер». Я написал пост на своей странице в «ВК» с просьбой помочь придумать название бару. Мне накидали 250 вариантов, и очень часто проскальзывало «Градов». Люди писали: «Что ты паришься? У тебя уже раскрученный бренд — твоя фамилия, крути его дальше!» Мои партнеры поддержали это название. Их двое — я один, и я согласился. Так бар стал называться «Градов».

Для меня это двойная ответственность, потому что если что-то не сработает, ребята просто закроют свой очередной проект, а я закрою самого себя. Это морально давит. Но я надеюсь, что все будет хорошо (улыбается).