Мужчина ценит женщину, в которую вкладывает. Правда ли это?

Слушайте, у меня есть для нас с вами вот такая тема к обсуждению.

Говорят, что мужчина ценит женщину, в которую вкладывает. И чем больше он в нее вкладывает, тем больше ценит. Слышали такое?

У меня сразу вопрос: кто так говорит? Чье это убеждение? Это мужчины так говорят про себя или это женщины такое убеждение придумали? Давайте проанализируем это :)



Психолог Анна Ахмерова.

Представим что есть некие мужчина и женщина. И вот мужчина начинает вкладываться в женщину и, как следствие, начинает ее ценить. Почему он вкладывается именно в эту женщину? Что он в нее вкладывает? А до этого он к ней что чувствовал? Ждет ли он чего-нибудь взамен? И действительно ли ценность женщины для мужчины растет пропорционально его вложениям в нее?

Попробую ответить на эти вопросы. А вы мне помогайте в комментариях, пишите ваши размышления на эту тему :)

Что мужчина вкладывает в женщину?

Чем вообще один человек может вкладываться в другого? Своим временем, деньгами, чувствами, действиями. То есть всеми своими ресурсами. И если смотреть шире на этот вопрос, то я бы говорила о том, что человек заботится о том, чем он обзавелся. Будь то домашнее животное (чем вам не вложение своего времени и денег?), домашние цветы (сады/огороды), ребенок (тут вообще в чистом виде сплошные вложения) или отношения с другим человеком (дружба, брак, бизнес). Как ни крути, мы вкладываемся во все, что нам интересно, важно, ценно, и то, что мы любим.

То есть, по сути, человек отдает часть своей жизни в разных ее проявлениях — материальном и духовном. Для другого человека.

На что я хочу обратить ваше внимание — интерес во всех этих отношениях первичен. То есть мы сначала выбираем для себя объект наших вложений на основе своих симпатий и интереса. Мы уже, прежде чем вступить в какие-либо отношения, совершаем действия, а значит, вкладываем свой ресурс. То есть ценность возникает еще до вложений. Согласны со мной?

Довольно часто (судя по количеству разочарованных людей), человек имеет в жизни что-то и вкладывает в это свое время и деньги, но радости от этого не испытывает. И сами заботы об этом удовольствия ему не доставляют. То есть он вкладывается, потому что так надо. А почему надо? Человек не всегда может точно ответить. В данном случае его вложения происходят не из любви и интереса, а из негативных эмоций. Таких ситуаций и примеров очень много.

И здесь очень ярким будет пример фасадного брака (обсуждали с вами эту тему две недели назад). Мужчина тратит свои ресурсы (не могу даже использовать в данном контексте слово «вкладывает», потому что здесь именно «тратит») на женщину, с которой у него уже и отношений нет. Это все равно, как кормить мертвеца. Но со стороны мы увидим картинку, где мужчина совершает действия в отношении этой женщины. И мы будем считать, что он ее очень ценит. Ценит ли он ее на самом деле? И что его побуждает продолжать в нее вкладываться? Причины все те же: привычка, страх, некий долг, социальное давление, искаженные убеждения о браке и семье.

Или вот примеры, когда люди вкладывают много сил и времени в нелюбимую работу/карьеру. Им жалко бросить. Или жалко бросить какое-то занятие, учебу, на которую уже много времени и денег потрачено. Может ли такое быть у мужчины по отношению к женщине? И возможно, мы подменяем понятие ценности и сожаления о том, как много уже вложено. Я думаю, что такое тоже имеет место.

А еще есть примеры, когда люди вкладывают, чтобы повысить свою собственную ценность или подчеркнуть ее. И именно с этим будут связаны вложения. Машины, недвижимость, женщины — все будет продолжением мужчины. И будет подчеркивать его статусность. И все будет служить для радости того, кто вкладывает. Есть ли тут взаимосвязь между ценностью и вложениями? Скорее, тут важнее цена. Буквально в денежном эквиваленте. Ни о каких других вложениях (временных, духовных) речь здесь не идет.

А еще люди вкладывают, чтобы получить дивиденды. И поверьте, в отношениях между мужчиной и женщиной такие примеры тоже есть.

Ждет ли мужчина чего-то взамен от женщины, в которую вкладывает?

Любые отношения — это взаимообмен. Женщина точно так же, как и мужчина, вкладывает свои ресурсы в отношения. Поэтому, ответ — да, мужчина будет ждать от женщины в ответ ее вложений в него. И если вдруг какой-то мужчина говорит, что ему ничего не надо в ответ, — не верьте, а если он настаивает, что ему ничего не нужно, — бегите.

Сами мужчины говорят (те, с которыми мне удалось обсудить этот вопрос), что желание вкладывать в женщину время и деньги возникает только на основе чувств к этой женщине. То есть изначально возникает интерес к женщине и потом — желание о ней заботиться. По мере развития отношений и вложений ценность может возрастать, а может и падать. И зависит это не от количества вложений со стороны мужчины, а от того, как оба участвуют в отношениях. Мужчина может продолжать делать вложения в женщину по привычке, из чувства долга и так далее, но более ценной от этого она для него не станет. Вот и вся «экономика» :)

Пока я размышляла, вот к какому выводу пришла.

Независимо от пола так мы устроены, что больше ценим там, где нам пришлось потрудиться, где нам действительно пришлось вложиться собой. И не имеет значения, о чем речь, — цветы это на подоконнике, отношения или какой-то проект. Речь в первую очередь не о деньгах, а о вложении души, своего внимания и времени. Деньги —это лишь еще один инструмент и способ проявить свою заботу и внимание. Но первично — наше намерение и желание.

Другой вопрос, что мы не всегда верно направляем свои усилия, не в то русло, не в тех людей, не в те проекты, не на ту работу. Но это поправимо, психология в помощь.

Бесценных вам дней и людей рядом.

Обнимаю вас!