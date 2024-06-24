Во что играли во дворе советские мальчишки

Футбол – самая народная игра, были бы во дворе ворота! Кадр из киножурнала «Ералаш».

Вспоминаю свой двор лет 30 назад и сравниваю то детское воспоминание с теперешним «видом» на автостоянку. Чем был для нас двор, на каких качелях мы катались и в какие игры играли?

«Жизнь дворам!»

Из тысячи звуков узнаю скрип качелей с нашего двора, ныне — увы — пришедшего в запустение. В далекие восьмидесятые двор нашей еще свежей девятиэтажки был буквально предметом зависти всех окрестных пацанов! Двор начинался с малюсенькой заасфальтированной стоянки на десять-двенадцать машин, которая была огорожена от самого двора металлическими толстенными дугами.

Обычно там стояло три-четыре грузовых автомобиля, которым не нашлось места на автобазе, и пара частных «легковушек» (с одной из которых — кремовой «копейкой» — было принято фотографировать деток).

«Взлетая выше ели…»

На подступах к самой детской площадке в нашем дворе размещалась небольшая круглая беседка. Она была многофункциональной, с утра размещая в себе девчонок, игравших в больницу или магазин, днем — праздно шатающуюся молодежь среднего школьного возраста, а вечером — местных хулиганов, которые пили в ней пиво.

Далее шли сразу пять видов качелей. Первые — стандартная перекладина для самых маленьких обитателей нашего двора.

Для ребят постарше была деревянная доска с двумя креплениями, при помощи которой можно было почувствовать себя бесстрашным лыжником или отважным серфером.

Тройка оставшихся качелей: одиночные, с возможностью раскручиваться вокруг своей оси; двухместные, с одинарным креплением к верхней металлической перекладине; более устойчивые двухместные с двойным креплением. Венчала весь этот нехитрый набор стенка с металлической гибкой лестницей, а также подвешенным канатом и бревном.

…1986 год. Первыми от рук малолетних разбойников пали одинарные качели: сначала перестали крутиться вокруг своей оси, а после чьих-то неудачных испытаний «как у Гагарина» и вовсе оторвались. Канат на «спортивной стенке» несколько раз пытались поджечь, его вскоре заменили на цепь, а потом убрали вовсе; бревно постигла та же участь. Единственное, что не пало от рук вандалов среднего школьного возраста, — это качели с двумя сиденьями и креплениями к перекладине, на которых можно было и девочку покатать, и удаль молодецкую показать — покрутить «солнышко» (угол оборота качелей вокруг своей оси на 360 градусов. — Прим. авт.).

Наш двор заканчивался небольшой площадкой с перекладинами для выбивания ковров — одну из них мы с пацанами часто использовали вместо сетки для игры в дворовый пионербол.

Для этой простой игры требовались всего две позиции: простой мяч и как минимум два пионера.

Перебрасывая мяч через перекладину и считая «зароны», можно было легко определить, какие пионеры оказались сильнее на этот раз.

Индеец, который любил картошку

Но самые интересные детские игры, безусловно, ожидали нас за домом. Здесь, в нашей березовой роще, можно было с одинаковым успехом играть и в индейцев с палками-копьями, и в «войнушку» с игрушечными пистолетами и автоматами. За «немцев» (которые вечно были в проигрыше) играть обычно никто не хотел, поэтому мы тянули жребий на травинках по принципу «короткая-длинная».

Вдоволь наигравшись, подальше от родительских глаз (в кустах, на углу рощи) мы пекли картошку в углях и жарили на прутиках заранее принесенный из дома хлеб. Домой мы возвращались уставшие от игр и перемазанные сажей с ног до головы, но счастливые и относительно сытые — мальчишечье летнее братство юных обитателей нашей девятиэтажки.

Летний кинотеатр — прямо во дворе!

О детских развлечениях во дворе девятиэтажки вспоминает Игорь Королев, 48 лет, дизайнер:

— Я гулял в основном в огромном дворе девятиэтажки рядом с улицей Кирова, где жила моя бабушка. Во дворе были горка, беседка, качели, большая песочница, теннисный стол и эстрада с лавочками. Бывало, что в выходные приезжал автобус «с самодеятельностью» и на эстраде выступали разные артисты, а иногда даже ребята из нашего двора, которые занимались в разных кружках.

Чаще всего ближе к августу во двор привозили киноустановку и после концерта устраивали настоящий (но при этом абсолютно бесплатный) летний кинотеатр. Показывали в основном старые художественные фильмы. А однажды, в конце восьмидесятых, привезли видеомагнитофон и телевизор и бесплатно показали нам отечественный боевик «Пираты ХХ века» — по тем временам это было очень крутое событие!

Лавок было три ряда штук по 8-10, так что на просмотр приходили даже жители из соседних дворов!

В основном во дворе играли в войнушку, в прятки, в плиточки, ну и в «сифу». Играли в мяч, в основном в пионербол и в «триста».

А еще была интересная вариация игры в настольный теннис — у нас она называлась «в жука». Зимой во дворе ставили хоккейную коробку, но лед почему-то не заливали. Из-за удобных маленьких ворот мы пытались играть на этом поле в «футбол на снегу», но довольно редко.

цифры

2,4 рубля в восьмидесятых стоил резиновый мяч.

2,9 рубля стоил металлический пистолет, заряженный пистонами.

2 копейки стоил рулончик пистонов.

115 рублей был оклад начинающего инженера на производстве.

1 копейка — столько в восьмидесятых стоил коробок спичек — «запретная игрушка» пацанов любого двора.