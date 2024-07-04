  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Спорт
  4. Ромашковый хоровод - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ромашковый хоровод

Ромашковый хоровод

7 июля на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности.

Соберемся, чтобы сплести самый длинный венок из живых цветов в России и побить собственный прошлогодний рекорд.

Что будет:

  • 10.00 — Сбор участников около сцены, открытие фестиваля;
  • 10.15 — Начало плетения венка, выступление ансамбля «Гармошечка»;
  • 12.00 — Окончание плетения, замер размера и фиксация результата, выступление организаторов и гостей, хоровод с венком;
  • 12.30 — Начало прохода участников вокруг Кремля;
  • 13.00 — Завершение мероприятия.


 

Где и когда?
Казанская набережная
7 июля 2024, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Как найти сокровища
13 июля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Тур с Иванушками
20 июня - 10 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 10 июля 2023
Алмаз Синема
Паранормальное. Маяк
2 - 10 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 - 17 июля
Синема Стар
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 10 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.