Ромашковый хоровод
7 июля на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности.
Соберемся, чтобы сплести самый длинный венок из живых цветов в России и побить собственный прошлогодний рекорд.
Что будет:
- 10.00 — Сбор участников около сцены, открытие фестиваля;
- 10.15 — Начало плетения венка, выступление ансамбля «Гармошечка»;
- 12.00 — Окончание плетения, замер размера и фиксация результата, выступление организаторов и гостей, хоровод с венком;
- 12.30 — Начало прохода участников вокруг Кремля;
- 13.00 — Завершение мероприятия.
Где и когда?
Тула , Тула
7 июля 2024, воскресенье
10:00
13 июля, суббота 00:00
20 июня - 10 июля
11 мая - 10 июля 2023
2 - 10 июля
6 - 17 июля
26 мая - 10 июля