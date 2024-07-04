7 июля на Казанской набережной состоится фестиваль северной ходьбы «Ромашковый хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности.



Соберемся, чтобы сплести самый длинный венок из живых цветов в России и побить собственный прошлогодний рекорд.



Что будет:

10.00 — Сбор участников около сцены, открытие фестиваля;

10.15 — Начало плетения венка, выступление ансамбля «Гармошечка»;

12.00 — Окончание плетения, замер размера и фиксация результата, выступление организаторов и гостей, хоровод с венком;

12.30 — Начало прохода участников вокруг Кремля;

13.00 — Завершение мероприятия.



