Хранители пяти королевств

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Зак Уорд

Актеры: Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско, Дейв Шеридан, Бай Лин, Саксон Шарбино, Джон Бейли, Ломбардо Бойяр, Т'Кейя Кристал Кейма

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 109 минут

Возрастные ограничения: 12+

Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их — а заодно и друзей Пэтси — в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир!