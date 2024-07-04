Хранители пяти королевств
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Зак Уорд
Актеры:
Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско, Дейв Шеридан, Бай Лин, Саксон Шарбино, Джон Бейли, Ломбардо Бойяр, Т'Кейя Кристал Кейма
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
109 минут
Возрастные ограничения:
12+
Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их — а заодно и друзей Пэтси — в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир!
Сегодня
|
11:10
|Люксор Тула
|
11:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:25
|Алмаз Синема
Завтра
|
11:10
|Люксор Тула
|
11:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:25
|Алмаз Синема
6 июля, суббота
|
11:10
|Люксор Тула
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:25
|Алмаз Синема
7 июля, воскресенье
|
11:10
|Люксор Тула
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
18:25
|Алмаз Синема
8 июля, понедельник
|
11:10
|Люксор Тула
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:25
|Алмаз Синема
9 июля, вторник
|
11:10
|Люксор Тула
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:25
|Алмаз Синема
10 июля, среда
|
11:10
|Люксор Тула
|
13:40
|Алмаз Синема
|
15:00
|Люксор Тула
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:40
17:20
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:40
17:20
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
6 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
7 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
8 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
9 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
10 июля, среда
|Алмаз Синема
|
13:40
18:25
|Люксор Тула
|
11:10
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
6 июля, суббота 00:00
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