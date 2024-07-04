  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Хранители пяти королевств - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Хранители пяти королевств

Хранители пяти королевств

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Зак Уорд
  
Актеры:
Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско, Дейв Шеридан, Бай Лин, Саксон Шарбино, Джон Бейли, Ломбардо Бойяр, Т'Кейя Кристал Кейма
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
109 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их — а заодно и друзей Пэтси — в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир!

Сегодня
11:10
Люксор Тула
11:40
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
18:25
Алмаз Синема
Завтра
11:10
Люксор Тула
11:40
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
18:25
Алмаз Синема
6 июля, суббота
11:10
Люксор Тула
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Алмаз Синема
7 июля, воскресенье
11:10
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
18:25
Алмаз Синема
8 июля, понедельник
11:10
Люксор Тула
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Алмаз Синема
9 июля, вторник
11:10
Люксор Тула
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Алмаз Синема
10 июля, среда
11:10
Люксор Тула
13:40
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Фора Х
1 июня - 6 июля
Люксор Тула
Басня
11 мая - 10 июля 2023
Алмаз Синема
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 5 июля 2023
Майский
Танго темной лошадки
31 мая - 5 июля
Люксор Тула
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 10 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.