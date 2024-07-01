1 июля: туториал, как не нужно готовить завтрак, и крысы-водители

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю и второй летний месяц. Поехали!

Предстоящая неделя обещает быть жаркой. Сегодня утром в Туле ожидается небольшой дождь, а затем станет облачно с прояснениями. Температура воздуха достигнет +30 градусов.

Начинаем утро с короткого пластилинового мультфильма, в котором аниматор Александр Унгер наглядно демонстрирует, как не стоит готовить завтрак. Несмотря на кажущуюся простоту 30-секундного ролика, на его создание ушло немало времени и труда.

В видео мы видим, как главный герой, сонный и невнимательный, пытается приготовить себе яичницу. Однако его действия приводят к настоящему хаосу на кухне: яйца разбиваются не в сковороду, а на пол, а сам персонаж в итоге роняет себе на голову сковородку.

Как рассказывает сам Александр Унгер, создание этого короткого, но насыщенного комичными моментами мультфильма потребовало немало усилий. Аниматору пришлось тщательно проработать каждое движение, чтобы передать нужные эмоции и добиться максимально реалистичной анимации.

Сегодня просыпаемся вместе с Отпетые Мошенники-"лето это".

Шон Стивенс-Уэйл и Кендал Кроуфорд из Сквомиша (Британская Колумбия, Канада) решили завести необычных домашних питомцев - крыс. Они быстро выяснили, что эти грызуны любят новые впечатления и легко обучаются.

Чтобы развлечь своих питомцев, отец семейства Кендал смастерил для них два миниатюрных электромобиля, управляемых нажатием кнопок. Крысы Кронк и Кузко освоили управление этими машинками уже в первые дни. Теперь они с легкостью ездят по гостиной, умело маневрируя между предметами мебели.

Хозяева в восторге от своих необычных питомцев-водителей и с удовольствием наблюдают, как те развлекаются, осваивая новые навыки. Крысы Кронк и Кузко доказывают, что эти животные гораздо умнее, чем многие думают, и могут стать замечательными компаньонами.

Художница Элисон Френд создает очаровательные картины, где домашние животные изображены в забавных ситуациях, полных радости и удовольствия. Ее работы передают атмосферу радости и уюта, заставляя улыбнуться зрителей.

Приятного настроения!