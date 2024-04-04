Золото Умальты

Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Андрей Богатырев

Актеры: Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев, Михаил Горевой, Илья Соловьев, Денис Кузнецов, Даулет Абдыгапаров, Наталия Валькович, Артем Колязин, Сейдулла Молдаханов, Павел Юлку, Константин Симонов, Дмитрий Быковский-Ромашов

Жанр: Вестерн, Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 114 минуты

Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.