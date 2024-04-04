  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Золото Умальты - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Золото Умальты

Золото Умальты

Премьера:
04.04.2024
 
Режиссер:
Андрей Богатырев
  
Актеры:
Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев, Михаил Горевой, Илья Соловьев, Денис Кузнецов, Даулет Абдыгапаров, Наталия Валькович, Артем Колязин, Сейдулла Молдаханов, Павел Юлку, Константин Симонов, Дмитрий Быковский-Ромашов
  
Жанр:
Вестерн, Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  

Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:50
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Кинотеатр (Суворов)
12:00
Кинотеатр 3D (Венев)
13:00
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Люксор Тула
19:50
Люксор Тула
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Венев)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 апреля, пятница
10:50
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:00
Кинотеатр (Суворов)
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Кинотеатр 3D (Венев)
13:00
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Люксор Тула
19:50
Люксор Тула
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр 3D (Венев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 апреля, суббота
10:50
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:00
Кинотеатр 3D (Венев)
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Кинотеатр (Суворов)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
19:50
Люксор Тула
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр 3D (Венев)
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 апреля, воскресенье
10:50
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:00
Кинотеатр 3D (Венев)
12:00
Кинотеатр (Суворов)
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
19:50
Люксор Тула
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Венев)
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 апреля, понедельник
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Кинотеатр (Суворов)
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 апреля, вторник
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Кинотеатр (Суворов)
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Кинотеатр 3D (Венев)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр 3D (Венев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 апреля, среда
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Кинотеатр 3D (Венев)
12:00
Кинотеатр (Суворов)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Венев)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Объектив
19 августа - 7 апреля 2023
Люксор Тула
Золото Рейна
9 апреля, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
(Не)бывшие
28 марта - 3 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
Сила добра
18 октября - 6 апреля 2023
Майский
Омен. Непорочная
21 марта - 3 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Охота на киллера
4 - 10 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.