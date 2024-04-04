Золото Умальты
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Андрей Богатырев
Актеры:
Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев, Михаил Горевой, Илья Соловьев, Денис Кузнецов, Даулет Абдыгапаров, Наталия Валькович, Артем Колязин, Сейдулла Молдаханов, Павел Юлку, Константин Симонов, Дмитрий Быковский-Ромашов
Жанр:
Вестерн, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
114 минуты
Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.
Завтра
5 апреля, пятница
6 апреля, суббота
7 апреля, воскресенье
8 апреля, понедельник
9 апреля, вторник
10 апреля, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
19:30
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
18:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Люксор Тула
|
10:50
11:30
15:10
15:40
19:40
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:25
5 апреля, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
18:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Люксор Тула
|
10:50
11:30
15:10
15:40
19:40
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:25
00:10
6 апреля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Люксор Тула
|
10:50
11:30
15:10
15:40
19:40
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:10
00:10
7 апреля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Люксор Тула
|
10:50
11:30
15:10
15:40
19:40
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:10
00:00
8 апреля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:25
00:00
9 апреля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:25
00:10
10 апреля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:00
19:55
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
12:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:00
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:35
15:45
20:25
00:00
19 августа - 7 апреля 2023
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