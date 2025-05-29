Его крест выдержал безбожников, фашистов и даже взрыв беспилотника. История Никольского собора в Епифани

Построенный в середине XIX века Свято-Никольский храм придает старинной Епифани неповторимый облик. Когда-то его называли святыней города, это и сейчас так. Подобных величественных храмов, да еще в провинции, по всей России наперечет.

Монферран и Исаакиевский — ни при чем

Недавняя история с попаданием в купол храма беспилотника дала повод вспомнить и поговорить об уникальности Никольского собора. Получила повреждения лепнина, росписи, остекление; пострадал сам купол.

Однако венчающий храм крест в очередной раз чудом уцелел.

Золоченый крест с купола не удалось сорвать ни в тридцатые годы в разгар борьбы с религией, ни даже в войну при немцах, оккупировавших Епифань, ни теперь залетным беспилотником.

Никольский собор построили на уже намоленном месте. Прежде здесь уже был храм, но к началу XIX века он обветшал, и на его месте взялись строить новый. Делали это на пожертвования. Денег не хватало, поэтому процесс затянулся. Закончили в 1850 году. Нынешний год, получается, юбилейный — 175 лет со дня постройки.

Поскольку очевидно сходство епифанского храма с Исаакиевским, приятно, конечно, думать, что к его возведению приложил руку Огюст Монферран или кто-то из его учеников.

Тем более строились Исаакий и Никольский храм в Епифани в одно время. Однако строительство в Епифани начиналось по проекту не Монферрана, а тульского архитектора Тимофея Тимофеева, о котором, к сожалению, почти ничего неизвестно.

Получилось невероятно роскошное сооружение высотой в пятьдесят метров. Длина собора — восемьдесят метров. Собор имел шестнадцать или восемнадцать колоколов. Колокол-бас, густой низкий мощный звук от которого был слышен издалека, весил 360 пудов.

Как и у всякого большого храма, у Никольского есть своя легенда. Рассказывали, что когда строительство подходило к концу, рядом с будущим храмом сломалась ось телеги проходившего мимо обоза. Везли в этой телеге икону Николая Чудотворца. Все углядели в этом событии знак свыше, а икона была пожертвована строящемуся храму.



Башня соборной ограды. Нач. ХХ в.

Так это или не так, но редкая историческая резная икона святителя Николая считалась главной святыней храма. В день святого Николая толпы богомольцев собирались около его стен, и очень часто возникала целая давка при попытке проникнуть внутрь.

Каждый из жителей Епифани — и богач, и бедняк — считал своей священной обязанностью ежегодно брать из храма икону святителя Николая в свой дом для молебна. Это даже иногда приводило к ссорам, поскольку некоторым горожанам приходилось подолгу ждать своей очереди. Нельзя ведь удовлетворить заявки всех граждан сразу.



Храм в наши дни. Фото Дмитрия Дзюбина.

Два храма на район

В богоборческие времена до Никольского храма добрались в 1931 году, когда храм закрыли, а позже скинули с колокольни и все колокола. В трапезной оборудовали электростанцию. Когда немцы подходили к Епифани, электростанцию взорвали, обрушив и помещение трапезной. В 1937 году на колокольне установили емкость для воды, превратив ее в водонапорную башню.



Так выглядел храм в 1979 г.

В короткий период оккупации храм и прилегающая к нему Красная площадь сильно пострадали. Да еще и на прилегающей территории немцы устроили кладбище для своих солдат. Захоронений, рассказывают, было много. После войны с ними поступили просто: приехавший специалист заложил на небольшой глубине взрывчатку, так чтобы после взрыва останки сами вылетали на поверхность. Потом все их сгребли трактором.

В конце войны началось короткое послабление в отношениях церкви и государства. По заявлениям прихожан разрешили даже вновь открывать церкви.

В Епифани прихожане подали заявление об открытии кладбищенского Иоанно-Предтеченского храма. Почему не Никольского?

Возможны две причины. Столь величественную церковь власти, скорее всего, и не разрешили бы открыть. Но есть еще и практический мотив. В Туле, например, группой прихожан было подано заявление об открытии Успенского собора в Кремле, который в то время использовался под склад. На письме была наложена резолюция: готовы ли взять на себя реконструкцию? На том вопрос оказался исчерпанным. Конечно, на восстановление Никольского храма денег и материалов тоже просто не было.



Всехсвятская церковь Иоанна Предтечи.

Да и с Иоанно-Предтеченским храмом все оказалось не так просто. Ходатайство верующих об открытии церкви в Епифани удовлетворили решением Совнаркома СССР 2 августа 1944 года. Однако за полгода местный райисполком не сделал ничего, чтобы освободить предназначенную к открытию церковь. И только после того, как в январе 1945 года управление НКГБ по Тульской области доложило наверх о том, что «в результате этого среди верующих имеют место нездоровые настроения в отношении органов советской власти», на работников епифанского райисполкома надавили, чтобы помещение церкви наконец вернули.

Находилось оно в аварийном состоянии. Согласно акту, «покривел крест на храме и прилегающее к нему яблоко. Также покривела глава храма».

Рассчитывали сделать ремонт к 25 апреля, но не уложились. К 3 мая 1945 года отремонтировали и покрасили крышу купола. Была окрашена крыша на храме, алтаре трапезной, сторожке, желоба и водосточные трубы. Покрасили масляной краской полы в храме, сторожке и ризнице. Произведена побелка всего церковного фасада с частичной штукатуркой и затиркой. Окрашена ограда вокруг храма, отремонтирована печь в помещении ризницы.

Напомним, 1945 год — дефицит всего и вся. Однако люди сделали все, чтобы вернуть здание к жизни.

Во всем происходящем была и еще одна важная составляющая, почему торопились закончить работы именно к концу апреля, а потом к 3 мая. В 1945 году предпасхальная и пасхальная недели пришлись на 30 апреля — 13 мая. На Пасху, в ночь на 6 мая, все храмы Тульской области были переполнены. Люди приезжали из соседних районов. По подсчетам, церковь в Епифани в эту ночь посетило от 4,5 до 5 тысяч человек, при том что население поселка в то время было как минимум вдвое меньше.



Никольская соборная церковь. Северная сторона.

В конце того года, неожиданное дело, было возвращено здание церкви села Себино Епифанского района. Хотя в Епифани на расстоянии от заявителей в 20 км имелась уже действующая церковь, но данный случай подпадал под постановление СНК СССР от 22 августа 1945 г., так как церковь решениями советских органов не закрывалась, здание находилось в порядке и сохранилось все культовое имущество. Причем ключи от церкви все время были на руках у верующих. Две церкви на район — это была неслыханная по тем временам роскошь!

На этом поблажки закончились. В 1946 году облфинотдел оставил без удовлетворения жалобу причта епифанской церкви о переобложении налогом.

А в 1948-м так и вообще случился целый скандал. Поводом к нему послужило желание провести в церковь электричество.

Поскольку напрямую это сделать было невозможно, церковь оказала денежную помощь поселку в сумме 4000 рублей для электрификации.

О случившемся стало известно в Туле, и председатель исполкома Тулоблсовета Субботин отправил в Епифань гневное письмо:

«Считая такое унизительное попрошайничество и пресмыкательство руководителей поссовета перед попами совершенно недопустимыми, облисполком предлагает вам немедленно изыскать и возвратить вышеназванной церкви через поселковый совет полученные ими 4000 рублей и привлечь к строгой ответственности виновных в получении денежных средств с церкви».

Обращает на себя внимание слово «изыскать». То есть четыре тысячи были не лишними, их теперь еще надо было найти.



Купол храма. Вид изнутри.

Но перед этим уполномоченный совета по делам Русской православной церкви по Тульской области Федулов просил воздействовать на Епифанский поссовет и председателя райисполкома и дать указание о возвращении четырех тысяч рублей или подключить церковь к Епифанской электросети.

Архиепископ Тульский и Белевский Антоний жаловался ему на то, что церкви было обещано проведение электричества, «но обещание оказалось невыполненным».

Из чего можно сделать предположение, что все случилось из-за банального «кидка»: деньги «у попов» взяли, а электричество провести отказались.

В сентябре 1948 года епифанский исполком доложил в Тулу, что возвратил деньги Иоанно-Предтеченской церкви. «Из-за отсутствия лимита на электроэнергию свет подключить не представляется возможным. Виновные в получении денежных средств с церкви привлечены к ответственности». Такие времена.

Возвращение к жизни

После войны уникальный памятник архитектуры, несмотря на табличку, что это памятник истории и культуры и охраняется государством, медленно разрушался. Вся охрана Никольского собора заключалась в одной табличке. Однако мечта вернуть его к жизни в Епифани всегда была жива.

В 1978 году народная киностудия «Родник» показала в местном ДК два своих фильма о соборе, а в мае следующего года из Кимовска на автобусе приехала группа неравнодушных энтузиастов на первый субботник по очистке Никольского собора от грунта и растительности и уборке внутренних помещений. Не успели приступить к работам, как к собору стали стекаться с инструментами в руках жители Епифани. Говорили, что пришли сюда по велению сердца. Почти всем классом, несмотря на экзаменационную пору, пришли даже выпускники местной школы. Люди хотели возрождения гордости своей малой Родины.



Субботник по расчистке храма. 1979 г.

В первое воскресенье июня 1979 года в очищенном посветлевшем соборе состоялся концерт классической музыки. Его участники отметили великолепную акустику здания, поддержав идею создания в соборе постоянно действующего концертного зала.

Все понимали, что для дальнейших работ нужны деньги. Интересно, что в 1979 году в главной газете области «Коммунар» появился вопрос некоего Н. А. Толиева из Кимовска: «Будет ли реставрировано здание бывшего Никольского собора в Епифани?» Ответил ему заместитель начальника управления культуры Тулоблисполкома Михин: «Реставрация здания бывшего Никольского собора в поселке Епифань будет начата в 1981 году Тульской специальной научно-реставрационной мастерской объединения Росреставрация».

Такие публикации редко возникают на пустом месте. Значит, планы действительно были. Но на том все и закончилось.

Потом вообще началась перестройка, и стало не до реставраций. В 1994 году недолгие работы по восстановлению храма велись самочинно, без проекта и разрешений — надо же было наконец что-то делать.

Когда храм в 2004 году передали епархии, восстановление началось. С 2006 по 2011 годы по целевой программе «Культура России» на храм было выделено примерно 16 млн рублей и потом еще 190 млн в рамках подготовки к празднованию 700-летия Сергия Радонежского.

В 2017 году собор наконец-то открылся для прихожан и радует глаз местных жителей и туристов. Сегодня это настоящие ворота Куликова поля, ведь роскошный Никольский храм — первое, что видят люди по дороге на поле русской ратной славы.