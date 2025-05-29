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Его крест выдержал безбожников, фашистов и даже взрыв беспилотника. История Никольского собора в Епифани

Его крест выдержал безбожников, фашистов и даже взрыв беспилотника. История Никольского собора в Епифани

Построенный в середине XIX века Свято-Никольский храм придает старинной Епифани неповторимый облик. Когда-то его называли святыней города, это и сейчас так. Подобных величественных храмов, да еще в провинции, по всей России наперечет.

Монферран и Исаакиевский — ни при чем

Недавняя история с попаданием в купол храма беспилотника дала повод вспомнить и поговорить об уникальности Никольского собора. Получила повреждения лепнина, росписи, остекление; пострадал сам купол.

Однако венчающий храм крест в очередной раз чудом уцелел.

Золоченый крест с купола не удалось сорвать ни в тридцатые годы в разгар борьбы с религией, ни даже в войну при немцах, оккупировавших Епифань, ни теперь залетным беспилотником.

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Никольский собор построили на уже намоленном месте. Прежде здесь уже был храм, но к началу XIX века он обветшал, и на его месте взялись строить новый. Делали это на пожертвования. Денег не хватало, поэтому процесс затянулся. Закончили в 1850 году. Нынешний год, получается, юбилейный — 175 лет со дня постройки.

Поскольку очевидно сходство епифанского храма с Исаакиевским, приятно, конечно, думать, что к его возведению приложил руку Огюст Монферран или кто-то из его учеников.

Тем более строились Исаакий и Никольский храм в Епифани в одно время. Однако строительство в Епифани начиналось по проекту не Монферрана, а тульского архитектора Тимофея Тимофеева, о котором, к сожалению, почти ничего неизвестно.

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Получилось невероятно роскошное сооружение высотой в пятьдесят метров. Длина собора — восемьдесят метров. Собор имел шестнадцать или восемнадцать колоколов. Колокол-бас, густой низкий мощный звук от которого был слышен издалека, весил 360 пудов.

Как и у всякого большого храма, у Никольского есть своя легенда. Рассказывали, что когда строительство подходило к концу, рядом с будущим храмом сломалась ось телеги проходившего мимо обоза. Везли в этой телеге икону Николая Чудотворца. Все углядели в этом событии знак свыше, а икона была пожертвована строящемуся храму.

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Башня соборной ограды. Нач. ХХ в.

Так это или не так, но редкая историческая резная икона святителя Николая считалась главной святыней храма. В день святого Николая толпы богомольцев собирались около его стен, и очень часто возникала целая давка при попытке проникнуть внутрь.

Каждый из жителей Епифани — и богач, и бедняк — считал своей священной обязанностью ежегодно брать из храма икону святителя Николая в свой дом для молебна. Это даже иногда приводило к ссорам, поскольку некоторым горожанам приходилось подолгу ждать своей очереди. Нельзя ведь удовлетворить заявки всех граждан сразу.

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Храм в наши дни. Фото Дмитрия Дзюбина.

Два храма на район

В богоборческие времена до Никольского храма добрались в 1931 году, когда храм закрыли, а позже скинули с колокольни и все колокола. В трапезной оборудовали электростанцию. Когда немцы подходили к Епифани, электростанцию взорвали, обрушив и помещение трапезной. В 1937 году на колокольне установили емкость для воды, превратив ее в водонапорную башню.

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Так выглядел храм в 1979 г.

В короткий период оккупации храм и прилегающая к нему Красная площадь сильно пострадали. Да еще и на прилегающей территории немцы устроили кладбище для своих солдат. Захоронений, рассказывают, было много. После войны с ними поступили просто: приехавший специалист заложил на небольшой глубине взрывчатку, так чтобы после взрыва останки сами вылетали на поверхность. Потом все их сгребли трактором.

В конце войны началось короткое послабление в отношениях церкви и государства. По заявлениям прихожан разрешили даже вновь открывать церкви.

В Епифани прихожане подали заявление об открытии кладбищенского Иоанно-Предтеченского храма. Почему не Никольского?

Возможны две причины. Столь величественную церковь власти, скорее всего, и не разрешили бы открыть. Но есть еще и практический мотив. В Туле, например, группой прихожан было подано заявление об открытии Успенского собора в Кремле, который в то время использовался под склад. На письме была наложена резолюция: готовы ли взять на себя реконструкцию? На том вопрос оказался исчерпанным. Конечно, на восстановление Никольского храма денег и материалов тоже просто не было.

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Всехсвятская церковь Иоанна Предтечи.

Да и с Иоанно-Предтеченским храмом все оказалось не так просто. Ходатайство верующих об открытии церкви в Епифани удовлетворили решением Совнаркома СССР 2 августа 1944 года. Однако за полгода местный райисполком не сделал ничего, чтобы освободить предназначенную к открытию церковь. И только после того, как в январе 1945 года управление НКГБ по Тульской области доложило наверх о том, что «в результате этого среди верующих имеют место нездоровые настроения в отношении органов советской власти», на работников епифанского райисполкома надавили, чтобы помещение церкви наконец вернули.

Находилось оно в аварийном состоянии. Согласно акту, «покривел крест на храме и прилегающее к нему яблоко. Также покривела глава храма».

Рассчитывали сделать ремонт к 25 апреля, но не уложились. К 3 мая 1945 года отремонтировали и покрасили крышу купола. Была окрашена крыша на храме, алтаре трапезной, сторожке, желоба и водосточные трубы. Покрасили масляной краской полы в храме, сторожке и ризнице. Произведена побелка всего церковного фасада с частичной штукатуркой и затиркой. Окрашена ограда вокруг храма, отремонтирована печь в помещении ризницы.

Напомним, 1945 год — дефицит всего и вся. Однако люди сделали все, чтобы вернуть здание к жизни.

Во всем происходящем была и еще одна важная составляющая, почему торопились закончить работы именно к концу апреля, а потом к 3 мая. В 1945 году предпасхальная и пасхальная недели пришлись на 30 апреля — 13 мая. На Пасху, в ночь на 6 мая, все храмы Тульской области были переполнены. Люди приезжали из соседних районов. По подсчетам, церковь в Епифани в эту ночь посетило от 4,5 до 5 тысяч человек, при том что население поселка в то время было как минимум вдвое меньше.

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Никольская соборная церковь. Северная сторона.

В конце того года, неожиданное дело, было возвращено здание церкви села Себино Епифанского района. Хотя в Епифани на расстоянии от заявителей в 20 км имелась уже действующая церковь, но данный случай подпадал под постановление СНК СССР от 22 августа 1945 г., так как церковь решениями советских органов не закрывалась, здание находилось в порядке и сохранилось все культовое имущество. Причем ключи от церкви все время были на руках у верующих. Две церкви на район — это была неслыханная по тем временам роскошь!

На этом поблажки закончились. В 1946 году облфинотдел оставил без удовлетворения жалобу причта епифанской церкви о переобложении налогом.

А в 1948-м так и вообще случился целый скандал. Поводом к нему послужило желание провести в церковь электричество.

Поскольку напрямую это сделать было невозможно, церковь оказала денежную помощь поселку в сумме 4000 рублей для электрификации.

О случившемся стало известно в Туле, и председатель исполкома Тулоблсовета Субботин отправил в Епифань гневное письмо:

«Считая такое унизительное попрошайничество и пресмыкательство руководителей поссовета перед попами совершенно недопустимыми, облисполком предлагает вам немедленно изыскать и возвратить вышеназванной церкви через поселковый совет полученные ими 4000 рублей и привлечь к строгой ответственности виновных в получении денежных средств с церкви».

Обращает на себя внимание слово «изыскать». То есть четыре тысячи были не лишними, их теперь еще надо было найти.

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Купол храма. Вид изнутри.

Но перед этим уполномоченный совета по делам Русской православной церкви по Тульской области Федулов просил воздействовать на Епифанский поссовет и председателя райисполкома и дать указание о возвращении четырех тысяч рублей или подключить церковь к Епифанской электросети.

Архиепископ Тульский и Белевский Антоний жаловался ему на то, что церкви было обещано проведение электричества, «но обещание оказалось невыполненным».

Из чего можно сделать предположение, что все случилось из-за банального «кидка»: деньги «у попов» взяли, а электричество провести отказались.

В сентябре 1948 года епифанский исполком доложил в Тулу, что возвратил деньги Иоанно-Предтеченской церкви. «Из-за отсутствия лимита на электроэнергию свет подключить не представляется возможным. Виновные в получении денежных средств с церкви привлечены к ответственности». Такие времена.

Возвращение к жизни

После войны уникальный памятник архитектуры, несмотря на табличку, что это памятник истории и культуры и охраняется государством, медленно разрушался. Вся охрана Никольского собора заключалась в одной табличке. Однако мечта вернуть его к жизни в Епифани всегда была жива.

В 1978 году народная киностудия «Родник» показала в местном ДК два своих фильма о соборе, а в мае следующего года из Кимовска на автобусе приехала группа неравнодушных энтузиастов на первый субботник по очистке Никольского собора от грунта и растительности и уборке внутренних помещений. Не успели приступить к работам, как к собору стали стекаться с инструментами в руках жители Епифани. Говорили, что пришли сюда по велению сердца. Почти всем классом, несмотря на экзаменационную пору, пришли даже выпускники местной школы. Люди хотели возрождения гордости своей малой Родины.

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Субботник по расчистке храма. 1979 г.

В первое воскресенье июня 1979 года в очищенном посветлевшем соборе состоялся концерт классической музыки. Его участники отметили великолепную акустику здания, поддержав идею создания в соборе постоянно действующего концертного зала.

Все понимали, что для дальнейших работ нужны деньги. Интересно, что в 1979 году в главной газете области «Коммунар» появился вопрос некоего Н. А. Толиева из Кимовска: «Будет ли реставрировано здание бывшего Никольского собора в Епифани?» Ответил ему заместитель начальника управления культуры Тулоблисполкома Михин: «Реставрация здания бывшего Никольского собора в поселке Епифань будет начата в 1981 году Тульской специальной научно-реставрационной мастерской объединения Росреставрация».

Такие публикации редко возникают на пустом месте. Значит, планы действительно были. Но на том все и закончилось. 

Потом вообще началась перестройка, и стало не до реставраций. В 1994 году недолгие работы по восстановлению храма велись самочинно, без проекта и разрешений — надо же было наконец что-то делать.

Когда храм в 2004 году передали епархии, восстановление началось. С 2006 по 2011 годы по целевой программе «Культура России» на храм было выделено примерно 16 млн рублей и потом еще 190 млн в рамках подготовки к празднованию 700-летия Сергия Радонежского.

В 2017 году собор наконец-то открылся для прихожан и радует глаз местных жителей и туристов. Сегодня это настоящие ворота Куликова поля, ведь роскошный Никольский храм — первое, что видят люди по дороге на поле русской ратной славы.

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Автор:
вчера, в 18:01 +7
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