  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Черные священники - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Черные священники

Черные священники

Премьера:
22.05.2025
 
Режиссер:
Чан Чжэ Хен
  
Актеры:
Ким Юн Сок, Кан Дон Вон, Пак Со Дам, Ким Ый Сон, Сон Чжон Хак, Ли Хо Чжэ, Нам Иль У, Ким Бен Ок, Чо Су Хян, Пак Ун, Ли Чжон Ель
  
Жанр:
Детективы, Триллер
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Орден священников расследует по всему миру самый необычный и страшный случай одержимости: в теле одного человека скрываются 12 воплощений зла. Подозрения падают на невинную девушку. Чтобы выяснить правду, опытный священник и его молодой помощник решают провести над ней обряд экзорцизма.

0
Касса
Финал
8 - 21 мая
Алмаз Синема
Жванецкий
13 - 21 мая
Люксор Тула
Сокровища гномов
1 - 21 мая
Иллизиум (Новомосковск)
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 - 25 мая
Люксор Тула
Сущность. Семейный кошмар
13 - 22 мая
Алмаз Синема
Багровая отмель
11 - 21 мая
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.