Черные священники

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Чан Чжэ Хен

Актеры: Ким Юн Сок, Кан Дон Вон, Пак Со Дам, Ким Ый Сон, Сон Чжон Хак, Ли Хо Чжэ, Нам Иль У, Ким Бен Ок, Чо Су Хян, Пак Ун, Ли Чжон Ель

Жанр: Детективы, Триллер

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Орден священников расследует по всему миру самый необычный и страшный случай одержимости: в теле одного человека скрываются 12 воплощений зла. Подозрения падают на невинную девушку. Чтобы выяснить правду, опытный священник и его молодой помощник решают провести над ней обряд экзорцизма.