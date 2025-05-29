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Книжный фестиваль и Зелёный марафон – 2025: выходные в Туле

Книжный фестиваль и Зелёный марафон – 2025: выходные в Туле

А еще показ мод и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Книги на лето

Когда: 31 мая, 1 июня, суббота, воскресенье, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный по регистрации.
 

Книги на лето

31 мая и 1 июня в кластере «Октава» пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето». 

 

Зелёный марафон – 2025

Когда: 31 мая, суббота, 10.00.
Где: Казанская набережная.
 

Зелёный марафон – 2025

31 мая в районе Казанской набережной и Тульского кремля пройдет 12-й Зелёный Марафон Сбера.

 

FASHION SHOW

Когда: 31 мая, суббота, 19.00.
Где: Пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1 (вход со двора).
 

FASHION SHOW

31 мая в деловом пространстве «Союз» пройдет показ FASHION SHOW.

 

Нулевой пациент

Когда: 30 мая, пятница, 19.00.
Где: Пр. Ленина, 30.
 

Нулевой пациент

30 мая в пространстве «Резервуар» пройдет откроется выставка «Нулевой пациент».

 

Массовая велогонка

Когда: 31 мая, суббота, 12.00.
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
 

Массовая велогонка

31 мая в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная 80-й годовщине Победы в ВОВ. Соревнования также приурочены к Всемирному дню велосипедиста.

 

Рок-фестиваль «Рок против рака»

Когда: 1 июня, воскресенье, 19.00.
Где: Манеж «Арсенал».
Стоимость: от 1800 руб.
 

Рок-фестиваль «Рок против рака»

1 июня в манеже «Арсенала» пройдет рок-фестиваль «Рок против рака».

 

Открытый микрофон

Когда: 30 мая, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

30 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.
 

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Фотограф:
вчера, в 17:48 0
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