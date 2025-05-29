Книжный фестиваль и Зелёный марафон – 2025: выходные в Туле

Книги на лето
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный по регистрации.
31 мая и 1 июня в кластере «Октава» пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».
Зелёный марафон – 2025
Где: Казанская набережная.
31 мая в районе Казанской набережной и Тульского кремля пройдет 12-й Зелёный Марафон Сбера.
FASHION SHOW
Где: Пространство «СОЮЗ», 1 этаж, ул. Фридриха Энгельса, 1 (вход со двора).
31 мая в деловом пространстве «Союз» пройдет показ FASHION SHOW.
Нулевой пациент
Где: Пр. Ленина, 30.
30 мая в пространстве «Резервуар» пройдет откроется выставка «Нулевой пациент».
Массовая велогонка
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
31 мая в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная 80-й годовщине Победы в ВОВ. Соревнования также приурочены к Всемирному дню велосипедиста.
Рок-фестиваль «Рок против рака»
Где: Манеж «Арсенал».
Стоимость: от 1800 руб.
1 июня в манеже «Арсенала» пройдет рок-фестиваль «Рок против рака».
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
30 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».