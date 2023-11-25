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Вредная привычка

Вредная привычка

Премьера:
21.12.2023
 
Режиссер:
Митрий Семенов-Алейников
  
Актеры:
Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Дмитрий Хрусталев, Ирина Пегова, Раиса Рязанова
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Вася с Батей прожили в деревне всю жизнь. Но один не потушенный бычок нерадивого Бати оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки, — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. И конечно же, найти свою любовь.

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