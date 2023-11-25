Вредная привычка

Премьера: 21.12.2023

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников

Актеры: Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Дмитрий Хрусталев, Ирина Пегова, Раиса Рязанова

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Вася с Батей прожили в деревне всю жизнь. Но один не потушенный бычок нерадивого Бати оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки, — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. И конечно же, найти свою любовь.