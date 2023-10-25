SuperКопы: Миссия «Бабушка»

Премьера: 26.10.2023

Режиссер: Тарек Будали

Актеры: Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррюти, Мари-Анна Шазель, Элоди Фонтан, Хосе Гарсия, Франк Гастамбид, Ванесса Гид, Рем Кериси

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике! Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе!