SuperКопы: Миссия «Бабушка»
Премьера:
26.10.2023
Режиссер:
Тарек Будали
Актеры:
Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррюти, Мари-Анна Шазель, Элоди Фонтан, Хосе Гарсия, Франк Гастамбид, Ванесса Гид, Рем Кериси
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
90 минут
Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике! Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе!
Сегодня
|
11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:40
|Алмаз Синема
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
29 октября, воскресенье
|
17:40
|Алмаз Синема
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, понедельник
|
17:40
|Алмаз Синема
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 октября, вторник
|
17:40
|Алмаз Синема
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 ноября, среда
|
17:40
|Алмаз Синема
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
30 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
31 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
1 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
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