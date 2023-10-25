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SuperКопы: Миссия «Бабушка»

SuperКопы: Миссия «Бабушка»

Премьера:
26.10.2023
 
Режиссер:
Тарек Будали
  
Актеры:
Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррюти, Мари-Анна Шазель, Элоди Фонтан, Хосе Гарсия, Франк Гастамбид, Ванесса Гид, Рем Кериси
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике! Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе!

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