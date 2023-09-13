Проклятое наследие
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Дженнифер Ридер
Актеры:
Джош Байуотер, Эйвери Холлидей, Казимер Джоллетт, Саша Кузнецов, Мелани Либерд, Кристофер Лоуэлл, Киа МакКирнан, Илирида Мемедовски, Иреон Роуч, Алисия Силверстоун, Грета Столте
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
101 минута
Джонни — настоящая бунтарка. После обряда семейного заклинания по ее обузданию, больше похожего на проклятие, в девушке неожиданно открылись мистические силы. И все же свой удивительный дар она хочет использовать во благо. По крайней мере пока. Поэтому когда из ее школы начинают исчезать подростки, Джонни отправляется на охоту.
Сегодня
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, суббота
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, воскресенье
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, понедельник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, вторник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, среда
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
16 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:50
17 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
00:50
18 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
19 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
20 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
18 сентября, понедельник 00:00
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