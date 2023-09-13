Проклятое наследие

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Дженнифер Ридер

Актеры: Джош Байуотер, Эйвери Холлидей, Казимер Джоллетт, Саша Кузнецов, Мелани Либерд, Кристофер Лоуэлл, Киа МакКирнан, Илирида Мемедовски, Иреон Роуч, Алисия Силверстоун, Грета Столте

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 101 минута

Джонни — настоящая бунтарка. После обряда семейного заклинания по ее обузданию, больше похожего на проклятие, в девушке неожиданно открылись мистические силы. И все же свой удивительный дар она хочет использовать во благо. По крайней мере пока. Поэтому когда из ее школы начинают исчезать подростки, Джонни отправляется на охоту.