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Отважный Бим и пернатые колокольчики

Отважный Бим и пернатые колокольчики

Премьера:
28.03.2024
 
Режиссер:
Том Ван Гестель
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
73 минуты
  

Веселые приключения для семейного просмотра похожие на головокружительные американские горки! Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

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