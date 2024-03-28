Отважный Бим и пернатые колокольчики

Премьера: 28.03.2024

Режиссер: Том Ван Гестель

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 73 минуты

Веселые приключения для семейного просмотра похожие на головокружительные американские горки! Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.