Отважный Бим и пернатые колокольчики
Премьера:
28.03.2024
Режиссер:
Том Ван Гестель
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
73 минуты
Веселые приключения для семейного просмотра похожие на головокружительные американские горки! Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.
Сегодня
|
12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
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