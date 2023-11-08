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Наследник

Наследник

Премьера:
09.11.2023
 
Режиссер:
Пак Хун Чжон
  
Актеры:
Ким Сон Хо, Кан Тхэ Чжу, Ким Кан У, Ара Го, Кэролайн Магбойос, Джастин Джон Харви, Квон Хек Хен
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
118 минут
  

Молодой боксер Марко Хан всю жизнь прожил на Филиппинах. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый отец, которого он никогда не видел, жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолете становится понятно, что добраться до отца будет не так просто. За Марко начинается настоящая охота, ведь на кону огромное состояние.

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