Режиссер: Роберт Стромберг.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Джуно Темпл, Эль Фаннинг, Брентон Туэйтес, Шарлто Копли, Элла Пернелл, Ханна Нью, Имелда Стонтон, Сэм Райли, Джо Осмонд.

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы.

В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.

300 Р с авто.