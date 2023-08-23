Игра в лифте
Премьера:
24.08.2023
Режиссер:
Ребека МакКендри
Актеры:
Меган Бест, Адам Хуртиг, Мэдисон МакАйзек, Джино Анания, Брэдли Савацки, Алек Карлос, Назарий Демкович, Верити Маркс, Даррен Уолл, Лиам Стюарт-Каниган
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Райан разыскивает свою пропавшую сестру. Девушка исчезла после того, как провела популярный у подростков пугающий ритуал «Игра в лифте», с помощью которого можно попасть в иное, мрачное измерение. В надежде найти сестру, Райан решает последовать за ней и тоже сыграть в эту игру, но вскоре понимает, что в интернете не зря предупреждали об опасности этого ритуала...
Сегодня
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
31 августа - 14 сентября
7 - 10 сентября
22 июня - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября
13 - 20 сентября