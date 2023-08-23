Премьера: 24.08.2023

Режиссер: Ребека МакКендри

Актеры: Меган Бест, Адам Хуртиг, Мэдисон МакАйзек, Джино Анания, Брэдли Савацки, Алек Карлос, Назарий Демкович, Верити Маркс, Даррен Уолл, Лиам Стюарт-Каниган

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 94 минуты

Райан разыскивает свою пропавшую сестру. Девушка исчезла после того, как провела популярный у подростков пугающий ритуал «Игра в лифте», с помощью которого можно попасть в иное, мрачное измерение. В надежде найти сестру, Райан решает последовать за ней и тоже сыграть в эту игру, но вскоре понимает, что в интернете не зря предупреждали об опасности этого ритуала...