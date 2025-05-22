Средствами ПВО в Туле сбит вражеский беспилотник

По словам губернатора, дежурными средствами ПВО Минобороны России отражается очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле.

Пострадавших нет. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте, ситуация находится под контролем.

Опасность атаки БПЛА сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Правила безопасности при атаке БПЛА:

По возможности оставайтесь дома. Необходимо найти место без окон, между несущих стен – как правило, это ванная комната. Затем нужно сесть на пол. Подходить к окнам категорически запрещено!

Если при атаке беспилотников вы оказались на улице, нужно срочно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто едет в транспорте, необходимо покинуть транспортное средство и найти укрытие.

Использовать телефон рядом с местами атаки БПЛА категорически запрещено, как и делиться кадрами с прилетами в любых открытых источниках. По этим данным враг может скорректировать следующую атаку.