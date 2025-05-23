Матч «Арсенала» и фестиваль японской весны: выходные в Туле

«Арсенал» — «Балтика»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
24 мая на Центральном стадионе состоится матч 34-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Балтикой» из Калининграда.
На Тульских рубежах
Где: Likerka Loft.
24 мая в Likerka Loft пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах». В его рамках пройдут настоящие рыцарские турниры и воинские состязания.
Аой-мацури
Где: Кластер «Октава».
25 мая в «Октаве» пройдет фестиваль «Аой-мацури». Это масштабное культурное событие, которое уже второй год подряд объединяет традиции Китая, Японии и Кореи.
Соревнования по конкуру
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
24 мая в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру.
Тульский заиграй
Где: Ремесленный двор «Добродей».
24 мая ремесленный двор «Добродей» примет X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй».
Новые горизонты
Где: Щекинский район, Советск, на берегу Советского водохранилища.
24 и 25 мая в Щекинском районе в городе Советске на берегу Советского водохранилища пройдет фестиваль «Новые горизонты». Среди участников — объединение «Корабелы», поисковый отряд «Звезда», клуб исторической реконструкции «Северная Русь», туристические клубы, общественные организации Тульской области, представители творческих объединений, геологи, археологи, краеведы и путешественники.
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
23 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».