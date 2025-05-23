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Матч «Арсенала» и фестиваль японской весны: выходные в Туле

Матч «Арсенала» и фестиваль японской весны: выходные в Туле

А еще открытый микрофон и фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах» — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Балтика»

Когда: 24 мая, суббота, 13.00.
Где: Центральный стадион «Арсенал».
 

«Арсенал» — «Балтика»

24 мая на Центральном стадионе состоится матч 34-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Балтикой» из Калининграда.

 

На Тульских рубежах

Когда: 24 мая, суббота, 13.00.
Где: Likerka Loft.
 

На Тульских рубежах

24 мая в Likerka Loft пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах». В его рамках пройдут настоящие рыцарские турниры и воинские состязания.

 

Аой-мацури

Когда: 25 мая, воскресенье, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Аой-мацури

25 мая в «Октаве» пройдет фестиваль «Аой-мацури». Это масштабное культурное событие, которое уже второй год подряд объединяет традиции Китая, Японии и Кореи.

 

Соревнования по конкуру

Когда: 24 мая, суббота, 10.00.
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
 

Соревнования по конкуру

24 мая в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру.

 

Тульский заиграй

Когда: 24 мая, суббота, 12.00.
Где: Ремесленный двор «Добродей».
 

Тульский заиграй

24 мая ремесленный двор «Добродей» примет X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй». 

 

Новые горизонты

Когда: 24, 25 мая, суббота–воскресенье, 9.00.
Где: Щекинский район, Советск, на берегу Советского водохранилища.
 

Новые горизонты

24 и 25 мая в Щекинском районе в городе Советске на берегу Советского водохранилища пройдет фестиваль «Новые горизонты». Среди участников — объединение «Корабелы», поисковый отряд «Звезда», клуб исторической реконструкции «Северная Русь», туристические клубы, общественные организации Тульской области, представители творческих объединений, геологи, археологи, краеведы и путешественники.

 

Открытый микрофон

Когда: 23 мая, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

23 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.
 

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вчера, в 16:06 +2
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