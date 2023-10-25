Дом-ловушка

Премьера: 26.10.2023

Режиссер: Филип Барантини

Актеры: Фрэнсис Томелти, Нитин Ганатра, Джей Джонсон, Чанил Кулар, Лорин Аюфо, Нила Аалия, Робби О'Нилл, Бен Марс, Олли Тиг

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 88 минут

После того как люди в интернете, а затем журналисты в теленовостях распространяют слух о причастности Гарри ко взрыву в метро, его дом превращается в настоящую ловушку, из которой нет выхода. Угрозы и оскорбления быстро сменяются попытками вторжения, а брошенный друзьями и родственниками Гарри оказывается один против всех. Ему нужно пережить эту ночь в самом опасном доме в мире и найти способ очистить свое имя от ложных обвинений.