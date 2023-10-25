Дом-ловушка
Премьера:
26.10.2023
Режиссер:
Филип Барантини
Актеры:
Фрэнсис Томелти, Нитин Ганатра, Джей Джонсон, Чанил Кулар, Лорин Аюфо, Нила Аалия, Робби О'Нилл, Бен Марс, Олли Тиг
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
88 минут
После того как люди в интернете, а затем журналисты в теленовостях распространяют слух о причастности Гарри ко взрыву в метро, его дом превращается в настоящую ловушку, из которой нет выхода. Угрозы и оскорбления быстро сменяются попытками вторжения, а брошенный друзьями и родственниками Гарри оказывается один против всех. Ему нужно пережить эту ночь в самом опасном доме в мире и найти способ очистить свое имя от ложных обвинений.
Сегодня
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, воскресенье
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, понедельник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 октября, вторник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 ноября, среда
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
29 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
30 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
31 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
1 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
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