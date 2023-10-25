  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Дом-ловушка - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Дом-ловушка

Дом-ловушка

Премьера:
26.10.2023
 
Режиссер:
Филип Барантини
  
Актеры:
Фрэнсис Томелти, Нитин Ганатра, Джей Джонсон, Чанил Кулар, Лорин Аюфо, Нила Аалия, Робби О'Нилл, Бен Марс, Олли Тиг
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
88 минут
  

После того как люди в интернете, а затем журналисты в теленовостях распространяют слух о причастности Гарри ко взрыву в метро, его дом превращается в настоящую ловушку, из которой нет выхода. Угрозы и оскорбления быстро сменяются попытками вторжения, а брошенный друзьями и родственниками Гарри оказывается один против всех. Ему нужно пережить эту ночь в самом опасном доме в мире и найти способ очистить свое имя от ложных обвинений.

0
Касса
Объектив
19 августа - 1 ноября
Синема Стар
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 1 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Добро пожаловать в семью-2: Повар из Неаполя
2 - 8 ноября
Синема Стар
Сила добра
18 - 27 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 1 ноября
Алмаз Синема
SuperКопы: Миссия «Бабушка»
26 октября - 1 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.