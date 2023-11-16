Страна: США, ФРГ

Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Джим Джармуш

Актеры: Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон, Сесиллия Старк, Дэнни Розен, Том ДиЧилло, Ричард Бос, Рокетс Редглэр, Харви Перр, Сара Драйвер

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 89 минут

Рейтинг: 6.90

Вилли живет в Нью-Йорке уже десять лет, зарабатывает ставками на скачках и шулерством и всячески открещивается от своего венгерского происхождения. Внезапно на его голову сваливается Эва, юная кузина из Будапешта. Их отношения поначалу совсем не складываются, но постепенно теплеют, хотя вскоре Эва уезжает к тетушке в Кливленд. Год спустя Вилли с другом Эдди решают навестить Эву… Один из важнейших фильмов в истории американского независимого кино и обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля. «Более странно, чем в раю» — роуд-муви об Америке глазами эмигрантов и история о бесконечном поиске своего места в мире.