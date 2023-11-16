Более странно, чем в раю
Страна:
США, ФРГ
Премьера:
14.12.2023
Режиссер:
Джим Джармуш
Актеры:
Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон, Сесиллия Старк, Дэнни Розен, Том ДиЧилло, Ричард Бос, Рокетс Редглэр, Харви Перр, Сара Драйвер
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
89 минут
Рейтинг:
6.90
Вилли живет в Нью-Йорке уже десять лет, зарабатывает ставками на скачках и шулерством и всячески открещивается от своего венгерского происхождения. Внезапно на его голову сваливается Эва, юная кузина из Будапешта. Их отношения поначалу совсем не складываются, но постепенно теплеют, хотя вскоре Эва уезжает к тетушке в Кливленд. Год спустя Вилли с другом Эдди решают навестить Эву… Один из важнейших фильмов в истории американского независимого кино и обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля. «Более странно, чем в раю» — роуд-муви об Америке глазами эмигрантов и история о бесконечном поиске своего места в мире.
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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