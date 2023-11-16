  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Более странно, чем в раю - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Более странно, чем в раю

Более странно, чем в раю

Страна:
США, ФРГ
 
Премьера:
14.12.2023
 
Режиссер:
Джим Джармуш
  
Актеры:
Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон, Сесиллия Старк, Дэнни Розен, Том ДиЧилло, Ричард Бос, Рокетс Редглэр, Харви Перр, Сара Драйвер
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Рейтинг:
6.90
 
 

Вилли живет в Нью-Йорке уже десять лет, зарабатывает ставками на скачках и шулерством и всячески открещивается от своего венгерского происхождения. Внезапно на его голову сваливается Эва, юная кузина из Будапешта. Их отношения поначалу совсем не складываются, но постепенно теплеют, хотя вскоре Эва уезжает к тетушке в Кливленд. Год спустя Вилли с другом Эдди решают навестить Эву… Один из важнейших фильмов в истории американского независимого кино и обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля. «Более странно, чем в раю» — роуд-муви об Америке глазами эмигрантов и история о бесконечном поиске своего места в мире.

0
Касса
Елки-10
2 - 20 декабря
Алмаз Синема
Врата ада
6 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Повелитель ветра
4 октября - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великая магия
17 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лунный человек
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.