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Без меня

Без меня

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.10.2018
 
Режиссер:
Кирилл Плетнев
  
Актеры:
Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнев, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченков, Агриппина Стеклова
  
Жанр:
драма, мелодрама
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Алмаз Синема
14:05 Алмаз Синема
14:20 Киносити
17:45 Синема Стар
18:05 Киносити
19:00 Алмаз Синема
21:55 Киносити
22:20 Синема Стар
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
14:05 Алмаз Синема
14:20 Киносити
17:45 Синема Стар
18:05 Киносити
19:00 Алмаз Синема
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15 октября, понедельник
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