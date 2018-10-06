Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 11.10.2018

Режиссер: Кирилл Плетнев

Актеры: Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнев, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченков, Агриппина Стеклова

Жанр: драма, мелодрама

Продолжительноcть: 93 мин

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.