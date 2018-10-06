Без меня
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 11.10.2018
Режиссер:
Кирилл Плетнев
Актеры:
Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнев, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченков, Агриппина Стеклова
Жанр:
драма, мелодрама
Продолжительноcть:
93 мин
Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:05
|Киносити
|19:00
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|22:20
|Синема Стар
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:05
|Киносити
|19:00
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|22:20
|Синема Стар
13 октября, суббота
|10:20
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|16:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|21:55
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
14 октября, воскресенье
|10:20
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|16:55
|Алмаз Синема
|18:05
|Киносити
|21:55
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
15 октября, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:05
|Киносити
|19:00
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|22:20
|Синема Стар
16 октября, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:05
|Киносити
|19:00
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|22:20
|Синема Стар
17 октября, среда
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|14:05
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:05
|Киносити
|19:00
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|22:20
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
10:30
14:05
19:00
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
17:45
22:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
19:00
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
17:45
22:20
13 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:30
14:05
16:55
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
22:25
14 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:30
14:05
16:55
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
22:25
15 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
10:30
14:05
19:00
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
17:45
22:20
16 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
10:30
14:05
19:00
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
17:45
22:20
17 октября, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
10:30
14:05
19:00
|Киносити
|
10:20
14:20
18:05
21:55
|Синема Стар
|
17:45
22:20