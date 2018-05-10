Выходные в Туле: 11-13 мая

Тожественный парад в честь Дня Победы завершил череду праздничных выходных и впереди на ждет очередной уикенд в рабочем режиме. Выходные обещают быть насыщенными, вас ждет футбольный матч «Арсенал — Локомотив», на котором соберутся около 4000 болельщиков из Москвы, презентация нового альбома группы «Гран-Куражъ», яркая культурная программа фестиваля «ЛитераТула» и премьера «Такси 5».

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событие

Myslo и «Слобода» приглашают сажать Четвертую Аллею доброты. Это добрый междусобойчик, на котором мы ждем всех желающих. Будем сажать деревья на набережной Упы и общаться.

12 мая, 10.00. Подробности – здесь.

Концерты

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

12 мая, суббота 19:00

Цена: от 500 р.

В субботу на сцене M2 состоится большой сольный концерт коллектива «Гран-Куражъ». Вас ожидает большая программа, все любимые песни и культовые хиты, отличное настроение, лучший живой звук и сценический свет. На концерте группа презентует свой новый мини-альбом. Также у фанатов. которые приобрели VIP билеты будет возможность поприсутствовать на саундчеке, пообщаться с музыкантами и получить автограф.

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

11 мая, пятница 19:00

Цена: от 800 р.

В пятницу состоится большой сольный концерт востребованного молодого исполнителя Mnogoznaal. На своем выступлении артист презентует свой новый альбом, или, как называет свои проекты сам исполнитель, синтейп «гостиница Космос». В его композициях магическая этника народов севера послушно сплетается с реалиями актуальной современной музыки.

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

12 мая, суббота 20:00

Цена: 300 р.

В субботу на сцене «Типографии» состоится совместный концерт представителей новой волны техно-музыки «Хадн дадн» и «Созвездие Отрезок». Исполнителей отличает свой фирменный стиль: «Хадн дадн» определяет его как #ляоакын, музыка «Созвездие Отрезок» — это дичь поп. Хотя бы ради интереса это надо услышать.

В клубе

Likerka Loft

Тула, пр. Ленина, 85

12 мая, суббота 22:00

Цена: 300 р., в день вечеринки — 500 р.

В этом году легендарная вечеринка под бессменным руководством Дмитрия Деша пройдёт в пространстве Loft Hall на Ликерке. В этой абсолютно новой локации во вселенную Depeche Mode будут погружать не только их музыкальные треки, но и световые проекции, которые заполнят всё пространство вечеринки.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

11 мая, пятница 22:00

Вход свободный

Harart's pub продолжает радовать своих посетителей качественными трибьют -концертами. В пятницу группа Lope сыграет хиты Nirvana.

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

12 мая, суббота 23:00

Цена: 200 р.

Bhumika подарит посетителям «Типографии» вечер музыки в стиле даб-техно. Танцуйте под пространственные, минималистичные, неторопливые ритмы.

Мёд, культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

11 мая, пятница 21:00

Цена: от 150 р., девушкам вход свободный

Вечер пятницы клуб «Мёд» предлагает провести в компании в уникальной атмосфере приятного отдыха и красивыми людьми. Самые популярные хиты из топ-чартов и уникальная шоу — программа, заставит вас двигаться всю ночь в ритмах любви. В баре вас ждут весенние коктейли. За музыкальный фон отвечают dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet. Ведущий — mc Strong.

События

ОКТАВА, ОАО

Тула, Каминского ул., д.24

11−13 мая, пятница-воскресенье 10:00

Вход свободный

Третий детский книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет одновременно в четырёх пространствах: в новом Творческом индустриальном кластере «Октава», Тульском кремле, независимой арт-площадке «Барабан» (Тульский историко-архитектурный музей) и независимом кинотеатре ДКЖКино.

Посетителей ждет насыщенная программа — лекции, большая программа, посвященная комиксам, мастер-классы, две уникальные выставки немецких книг, спектакли и экранизации детских и подростковых произведений. Все дни фестиваля будет работать большая книжная ярмарка, на которой можно приобрести книги по издательским ценам.

Дилерский центр «Бекас"

Тула, ул. Октябрьская, 308

12 мая, суббота 12:00

Вход свободный

В субботу в дилерском центре «Бекас» состоится суперпрезентация обновленного FORD EXPLORER.

Посетители смогут на своем опыте оценить все качества автомобиля, приняв участие в тест-драйве. Также гостей ждет развлекательная программа, музыкальные подарки от тульских звезд и диджеев, кейтеринг. Также на территории центра будет работать детская зона.

Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

12 мая, суббота 18:00

Вход свободный по предварительной регистрации

Участники из десяти городов центральной России сразятся в Туле за право выступить в финале конкурса и стать лучшим чтецом страны. По неизменным правилам чемпионата, они прочтут отрывки из книг, которые увидят впервые. Задача — сделать это грамотно и артистично. Мастерство чтецов оценит авторитетное жюри. Участник, набравший больше всего баллов по итогам выступления, получит подарки от музея-усадьбы и литературной премии «Ясная Поляна» и выйдет в финал конкурса.

Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

12 мая, суббота 10:00

13 мая 2018, воскресенье 12:00

Вход свободный

Всероссийский фестиваль- конкурс «Песни родины Л.Н. Толстого» — это масштабное событие в культурной жизни тульского региона, сочетающее в себе и творческое состязание, и школу профессионального мастерства, и яркий праздник народного творчества России.

Спорт

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

12 мая, суббота 12:00

Вход свободный.

12 мая состоится I этап соревнований по уличному баскетболу. Две возрастные категории: юниоры — до 17 лет и женщины и мужчины 17−45 будут бороться за денежный приз. Посмотреть соревнования может любой желающий

ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА, ФГОУ СПО

Тула, Чмутова ул., д.1В

12 мая, суббота 08:30

Тульская Городская Федерация Футбола начинает розыгрыш IV Открытого КУБКА ТУЛЫ по мини-футболу среди любителей.

Арсенал, центральный стадион

Тула, проспект Ленина, 87

13 мая, воскресенье 14:00

На Центральном стадионе состоится 30-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом»

Театр

Площадки:

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

Тульский Кремль, музей

Тула, Кремль

Вход свободный по предварительной регистрации

В рамках книжного фестиваля «ЛитераТула» вас ждет большая театральная программа из шести спектаклей от приглашённых театральных проектов из Москвы.

Зрители увидят постановку театра «Снарк», трогательный спектакль-концерт от режиссера и актрисы «Гоголь-центра» Ирины Теплуховой, а также шуршащий бэби-спектакль, сделанный Ириной совместно с театром «Мамин садик». Театр «Домик Фанни Белл» представит на фестивале один из своих премьерных спектаклей, который уже побывал на фестивале независимых театров «Карабас». Также зрители увидят спектакль Екатерины Кочневой, созданный при поддержке БЭБИ ЛАБ, и постановку театральной студии «КОН-ТИКИ».

Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34а

12 мая, суббота 18:30

Цена: от 150 р.

В субботу состоится спектакль по мотивам одноименной шекспировской комедии «Укрощение строптивой». В сегодняшней неожиданной интерпретации классического текста роли Катарины и Петруччо исполнят П. Шатохина и А. Харенко, а вечная история о столкновении мужской и женской природы предстанет в новом ракурсе.

Лекции

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, улица Гоголевская, 82

12 мая, суббота 14:00

Цена: 250 р.

На мастер-классе, посвященном путешествию В. Вересаева по Италии вы узнаете историю венецианских и других видов масок. Затем вы попробуете изготовить их самостоятельно. Универсальные заготовки станут в ваших руках самостоятельным эксклюзивным изделием. Уровень подготовки значения не имеет. Все необходимые материалы предоставляются.

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

12 мая 2018, суббота 15:00

Вход свободный

В субботу дипломированный инструктор по фитнесу со стажем работы в России и за рубежом более 8 лет Татьяна Павлова расскажет о том, как фитнес помогает не только привести тело в порядок, но и улучшить качество жизни.

Выставки

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский проспект, 16

11−13 мая, пятница — воскресенье 10:00

По цене входного билета

Все выходные продолжает свою работу выставка, приуроченная ко Дню Победы. В экспозиции более 50 работ русских художников на военную тему. Посетители увидят живопись Григория Ингера, Юрия Пименова, Бориса Ефимова, Аркадия Пластова и других мастеров. Картины создавались как в годы боевых действий, так и в последующие десятилетия. Также здесь представлены плакаты военного времени.

Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

11−13 мая, пятница-воскресенье 11:00

Цена: от 50 р.

Примитивизм в живописи — жанр, который отличается простотой и отсылает к детскому творчеству. На выставке будет представлено более сорока живописных работ двух выдающихся художников-примитивистов. Они жили и работали в разные эпохи — Ефим Честняков в начале ХХ века, а Дмитрий Шагин в конце ХХ — начале XXI веков, но каждый из них стремился говорить с народом на простом и понятном ему языке.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах начался показ пятой части знаменитого комедийного боевика о приключениях таксиста. Переведенный в полицейский участок города Марселя офицер назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет старшая племянница Даниэля, ужасный водитель на легендарном белом такси.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начался показ фантастического триллера «Анон». Действие фильма происходит в далеком будущем, где у каждого гражданина в голову встроен электронный чип, который позволяет считывать информацию обо всех объектах в поле зрения. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

Цена: от 120 р.