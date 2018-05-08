Фитнес как инструмент роста

По мнению фитнес-инструктора со стажем Татьяны Павлововой фитнес не только приводит в порядок тело, но и помогает улучшить жизнь.



Вы познакомитесь с новыми гранями фитнеса, и узнаете, что это неплохой способ перспективного планирования организма и способ улучшения качества жизни. Поговорим о влиянии фитнеса на личностный рост вместе с Татьяной Павловой, дипломированным инструктором по фитнесу со стажем работы в России и за рубежом более 8 лет.



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