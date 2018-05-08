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Фитнес как инструмент роста

Фитнес как инструмент роста

По мнению фитнес-инструктора со стажем Татьяны Павлововой фитнес не только приводит в порядок тело, но и помогает улучшить жизнь.

Вы познакомитесь с новыми гранями фитнеса, и узнаете, что это неплохой способ перспективного планирования организма и способ улучшения качества жизни. Поговорим о влиянии фитнеса на личностный рост вместе с Татьяной Павловой, дипломированным инструктором по фитнесу со стажем работы в России и за рубежом более 8 лет.

Вход свободный

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 мая 2018, суббота
15:00
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