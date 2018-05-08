Фитнес как инструмент роста
По мнению фитнес-инструктора со стажем Татьяны Павлововой фитнес не только приводит в порядок тело, но и помогает улучшить жизнь.
Вы познакомитесь с новыми гранями фитнеса, и узнаете, что это неплохой способ перспективного планирования организма и способ улучшения качества жизни. Поговорим о влиянии фитнеса на личностный рост вместе с Татьяной Павловой, дипломированным инструктором по фитнесу со стажем работы в России и за рубежом более 8 лет.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 мая 2018, суббота
15:00