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ЛитераТула театр: царство дураков

ЛитераТула театр: царство дураков

В рамках театральной программы фестиваля «Литератула-2018» состоится показ спектакля Калужской театральной студии «КОН-ТИКИ».


Картонный балаган «Царство дураков» — яркий, веселый и эмоциональный спектакль по одноименному произведению Андрея Усачева; декорации, реквизит и костюмы для которого были созданы самими детьми из натуральных материалов (дерева, картона, натуральных тканей, мотков шерсти) и «мусора» (пластиковых бутылок, сдутых шариков, использованной тары из-под продуктов).

Спектакль — победитель Калужского городского фестиваля детских любительских театров «Знакомьтесь, юные театралы!» 2018 года. (Гран-при)



Спектакль о том, что быть дураком — значит, быть счастливым человеком! Добрым, отзывчивым, открытым ! Этого так не хватает сейчас нам в мире. Но хочется, чтобы наши дети были такими. Мы сами, по крайней мере, стараемся такими стать))

Режиссёр-постановщик: Юлия Мялькина

Вход свободный по предварительной регистрации

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
13 мая 2018, воскресенье
15:00
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