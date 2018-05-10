Книжный фестиваль «ЛитераТула»: полная афиша

Туляков и гостей города ждут встречи с писателями, выставки, ярмарки, мультфильмы, спектакли и чемпионат по чтению вслух.

В областной столице с 11 по 13 мая пройдет третий детский книжный фестиваль «ЛитераТула». С 12.00 до 20.00 на разных тульских площадках будут проходить обсуждения актуальных текстов для подростков, книжные спектакли для малышей и школьников, лекции для специалистов, экранизации современных детских и подростковых произведений.

В каждый из дней фестиваля пройдёт два бесплатных киносеанса.

11 мая

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля (ул. Менделеевская, 2):

12.00-12.30 Торжественное открытие фестиваля.

12.00-20.00 Книжная ярмарка.

12.00-20.00 Выставки:

Книжная коллекция LOOK!;

Современная книжная иллюстрация;

«Артур + Маша = стихи»;

«Улыбчивые Чуда», hand-made герои современных книг.

19.00–20.00 Читка пьесы Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам». Постановка: арт-площадка «Барабан» (Тула). 12+

Литературная веранда:

12.00–13.00 Встреча с писателем Игорем Жуковым. Автограф-сессия.

13.00–14.00 Встреча с автором-иллюстратором Екатериной Панфиловой. Автограф-сессия.

15.00–16.00 Встреча с писателем Алексеем Олейниковым. Автограф-сессия.

16.00–17.00 Встреча с писателем Артуром Гиваргизовым. Автограф-сессия.

17.00–18.30 Встреча с писательницей Марией Бершадской. Автограф-сессия.

Книжный клуб:

12.00–13.30 «Школьная повесть сегодня: актуальность и особенности жанра». Дискуссия с участием писательницы Марины Дружининой, издателя Татьяны Беринг, кандидата филологических наук Светланы Петровой и кандидата педагогических наук Натальи Кутейниковой.

13.30–15.00 «Особое детство, особые книги». Встреча с Анной Годинер.

15.00–16.30 «Зачем нужна русская классика в XXI веке?». Юрий Сапрыкин и Лев Оборин представляют новый образовательный интернет-проект «Полка».

16.30–18.00 Детский книжный клуб «ЧИТАЙМАМ» (Калуга). Читаем подросткам смешные и глубокие рассказы Надежды Тэффи. 9+

18.00–19.00 «А+А равно новые книги». Презентация детского проекта издательства Ad Marginem.

Творческая мастерская:

12.00–13.00 Играем в стихи с директором издательства Верой Байдак. 4+

13.00–14.00 Мастер-класс по книге «Трудный день у паучка». 4+

14.00–15.00 Квиз по книге «Алиса в Стране чудес». 8+

15.00–16.00 Мастер-класс по книге «Как работает маяк?». 4+

16.00–17.00 Мастер-класс «Без ножниц и клея». 4+

Творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, 24):

Комикс-клуб в ЗИН-редакции и Большом зале:

13.00–14.30 «Почему не стоит быть коллекционером комиксов». Лекция главного редактора издательства «Рамона» Руслана Хубиева.

14.30–16.00 «История моего фриланса». Лекция художника Евгения Яковлева.

16.00–17.30 Презентация комикса Юлии Никитиной «Полуночная земля».

Клуб иллюстраторов в библиотеке:

13.30–15.00 Встреча с художником-иллюстратором Антоном Ломаевым.

15.00–16.00 «Иллюстратор как рассказчик». Лекция издателя Екатерины Зекавицы.

16.00–18.00 Презентация специального курса для иллюстраторов от Фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» с Анной Чефрановой.

ДКЖ Кино (ул. Демонстрации, 134):

10.00 «Пчелиные истории». Сборник российских мультфильмов. 4+

15.00 «Рико, Оскар и тени темнее темного». Экранизация одноименной книги Андреаса Штайнхефеля (Германия). 6+

Арт-площадка «Барабан» (пр. Ленина, 27, 2-й этаж):

11.00 «Кто утешит Кнютта». Спектакль театра «Снарк» (Москва). 3+

18.00 «Простодурсен. Великий весенний день». Спектакль Анны Куненковой-Боголюбской совместно с издательством «Самокат» (Москва). 4+

12 мая

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля (ул. Менделеевская, 2):

11.00–20.00 Книжная ярмарка

12.00–20.00 Выставки:

Книжная коллекция LOOK!;

Современная книжная иллюстрация;

«Артур + Маша = стихи»;

«Улыбчивые Чуда», hand-made герои современных книг.

12.00–18.00 Школа журналистики Arzamas. Вместе с детьми редакторы Анна Шур и Ася Терехова сделают онлайн-журнал, посвященный героям и супергероям. 9+

12.00–18.00 Мастерская семьи Суровых. С перерывом на обед мастерим настоящее Чудо-дерево из стихотворения К. И. Чуковского (12.00–15.00), а после делаем с мамами и папами функциональный мобиль-лесенку для малышей (16.00–18.00).

19.00–20.00 «Дневник фокса Микки». Спектакль театра «Домик Фанни Белл» (Москва). 7+

Литературная веранда:

11.00–12.30 Встреча с писателем Жан-Полем Монгеном. Автограф-сессия.

12.30–14.00 Встреча с писательницей Екатериной Соболь. Автограф-сессия.

14.00–15.30 Встреча с писательницей Юлией Кузнецовой. Автограф-сессия.

15.30–17.30 Поэтический слэм с участием Артура Гиваргизова, Наталии Волковой, Алексея Олейникова, Юлии Симбирской, Марии Бершадской. Читаем и обсуждаем современную детскую поэзию.

17.30–18.30 «Родительские дневники». Встреча с писателями, журналистами Ильей Носыревым и Катериной Антоновой.

Книжный клуб:

11.00–12.00 Интерактивное чтение книги «Ежик и соловушка». Книжный клуб «Читаймам» (Калуга). 3+

12.00–13.00 Встреча с художником-иллюстратором Антоном Ломаевым. Автограф-сессия.

13.00–14.00 Встреча с переводчиком, скандинавистом Ольгой Дробот. Впервые читаем отрывки из продолжения книги «Вафельное сердце» Марии Парр.

14.00–15.00 Презентация второй книги Исоль «Петит-феномен».

15.00–16.00 Встреча с Евгенией Гюнтер и Александрой Литвиной. Презентация книги «На дачу! История загородной жизни».

16.00–17.00 Встреча с поэтом, переводчиком Григорием Кружковым. Презентация книги «Вышел лев из-за горы». Автограф-сессия.

17.00–18.00 «Скандинавское детство». Обсуждаем с переводчиком, скандинавистом, к.ф.н. Ольгой Дробот современную детскую литературу Норвегии, Дании, Швеции.

Творческая мастерская:

11.00–12.30 «Эта книжка про меня, и ее читаю сам!». Семейный мастер-класс с писательницей Юлией Кузнецовой. Мамы и папы сделают первую книжку для своего ребенка, которую он точно прочтет сам.

12.30–13.30 «Приключения в космосе». Мастер-класс с издательством «Альпина.Дети».

13.30–15.30 Презентация книги «ХромоСоня» и мастер-класс по изготовлению волшебных очков с автором Светланой Нагаевой.

15.30–16.30 Мастер-класс с иллюстратором Наташей Кайя. Рисуем автопортреты в разных стилях и обсуждаем, как идеи становятся книгами. 6+

16.30–18.30 Занятие по безопасности от поискового отряда «Лиза Алерт» для детей 5-8 лет. Лекция для родителей. Ведущая – Ксения Кнорре-Дмитриева. Презентация «Карточек безопасности для детей» с Катериной Антоновой.

Творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, 24):

Большой зал:

14.00–16.30 Региональный полуфинал Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Участвуют чемпионы из Костромы, Иваново, Архангельска, Самары, Ярославля, Махачкалы, Тулы, Электростали, Красноярского края, Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда, Дзержинска, Кирова, Таганрога.

Комикс-клуб в ЗИН-редакции и Большом зале:

11.00–12.30 «Дизайн персонажа». Мастер-класс Евгения Яковлева.

12.30–14.00 «Флетчер Хэнкс – Суперволшебник». Лекция Алексея Волкова и Кирилла Кутузова.

14.00–15.30 «Как писать детские книги и взрослые комиксы». Лекция Виталия Терлецкого.

15.30–17.00 «Черно-белая графика в иллюстрации и комиксе». Мастер-класс Кати Чинаски.

15.30–17.00 «Ариоль, сын Астерикса». Лекция Михаила Хачатурова.

17.00–18.30 «По ту сторону воображения: великий художник комиксов Мебиус и его фантастические миры». Лекция Владимира Морозова и Максима Чумина.

18.30 Показ документального фильма «В поисках Мебиуса».

Клуб иллюстраторов в библиотеке:

12.00–14.30 Мастер-класс «Дома Тулы» с Анной Чефрановой. Печатаем большой ЗИН об архитектуре города.

15.00–17.30 «Книги тотального дизайна. Сквозь весь ХХ век». Лекция Елены Рымшиной, искусствоведа, куратора Программы иллюстраторов «ДНК книги» Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction.

ДКЖ Кино (ул. Демонстрации, 134):

10.00 «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба». Анимационный фильм (Германия). 5+

15.00 Анимационная программа «Праздник для слонов» Алексея Демина (Россия). Режиссер, художник, лауреат премии «Ника» представит свои анимационные экранизации русской поэзии и прозы. 6+

Арт-площадка «Барабан» (пр. Ленина, 27, 2-й этаж):

11.00 «Шур-шорохи». Спектакль проекта «Мамин садик» (Москва). 0+

14.00 «Синяя птица». Читка пьесы. Арт-площадка «Барабан» (Тула). 8+

13 мая

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля (ул. Менделеевская, 2):

11.00–18.00 Книжная ярмарка

12.00–20.00 Выставки:

Книжная коллекция LOOK!;

Современная книжная иллюстрация;

«Артур + Маша = стихи»;

«Улыбчивые Чуда», hand-made герои современных книг.

11.00–17.00 Школа журналистики Arzamas. Вместе с детьми редакторы Анна Шур и Ася Терехова сделают онлайн-журнал, посвященный героям и супергероям. 9+

11.00–14.00 Мастерская семьи Суровых. Каждый ребенок сможет сделать небольшую деревянную игрушку с помощью настоящих столярных инструментов под чутким руководством Зины и Филиппа Суровых. Участие родителей приветствуется!

Литературная веранда:

11.00–12.30 Встреча с писательницей Асей Кравченко. Автограф-сессия.

12.30–14.00 Встреча с писательницей Юлией Симбирской. Автограф-сессия.

14.00–15.30 Встреча с писательницей Ниной Дашевской. Автограф-сессия.

15.30–17.00 Встреча с писательницей Наталией Волковой. Автограф-сессия.

Книжный клуб:

11.00–12.30 «Как организовать книжный фестиваль в своем городе?». Участвуют представители фестивалей «Город и Книги» (Минск), «Вафельное сердце» (Липецк), «Лето в городе» (Калуга), «ЛитераТула» (Тула).

12.30–14.00 «Веселый Альбион». Обсуждаем английскую детскую поэзию с поэтом и переводчиком Григорием Кружковым.

14.00–15.30 «Чтение с детьми – лучшее, что вы можете сделать для их развития». Обсуждаем теорию и практику с главным редактором издательства «Альпина.Дети» Ланой Богомаз.

15.30–17.00 «Пушкин уже не тот». Работа с современной поэзией в старших классах. Графическая поэзия и видеопоэзия. О новых формах и возможностях рассказывает писатель и педагог Алексей Олейников.

Творческая мастерская:

11.00–12.30 «Истории об истории». Мастер-класс с автором исторических книг Ильей Носыревым. 5+

12.30–14.00 «День чтения» с издательством «Розовый жираф» по книге «Кенни и его окно». 5+

14.00–15.30 Занятие по безопасности от поискового отряда «Лиза Алерт» для детей 9-11 лет. Лекция для родителей. Ведущая – Ксения Кнорре-Дмитриева.

15.30–17.00 Презентация и мастер-класс по книге Светланы Минковой «Гагосин, Лаппа и синий-синий чай» со Светланой Сивириной.

Творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, 24):

Комикс-клуб в Большом зале:

11.00 Владимир Морозов. Презентация графического романа «Шараз-де» по мотивам цикла «Тысячи и одной ночи».

11.00–12.30 «Операторская работа в комиксе». Мастер-класс Юлии Никитиной.

13.00–14.30 «Графика как поэзия». Лекция Виктора Меламеда.

15.00–16.30 «Как я делаю комиксы». Лекция Евгения Киямова.

ДКЖ Кино (ул. Демонстрации, 134):

10.00 «Далеко на Север». Анимационный фильм (Франция). 6+

15.00 «Чудо».Экранизация одноименной книги Р. Дж. Паласио (США, Гонконг). 6+

Арт-площадка «Барабан» (пр. Ленина, 27, 2-й этаж):

12.00 «Всё подряд». Спектакль Екатерины Кочневой и Ирины Новичковой (Москва). 4+

15.00 «Царство дураков». Спектакль театральной студии «Кон-Тики» (Калуга). 3+

В программе возможны изменения.