ЛитераТула- 2018

Третий детский книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет одновременно в четырёх пространствах: в новом Творческом индустриальном кластере «Октава», Тульском кремле, независимой арт-площадке «Барабан» (Тульский историко-архитектурный музей) и независимом кинотеатре ДКЖКино.



В этом году фестиваль расширяет свои границы. Мы хотим показать безграничные ресурсы книги и чтения с разных ракурсов и рассказать о фестивале соседним регионам. Специальным проектом этого года стала разработка универсальной карты-маршрута выходного дня тематических литературных и самых уютных и знаковых мест на пути от Москвы до Тулы. Карта будет доступна для всех бесплатно, как в электронном, так и в бумажном варианте во множестве партнерских точек в Москве и области.



В рамках театральной программы пройдут читки и обсуждения актуальных текстов для подростков, книжные спектакли для малышей и младших школьников, лекции и обсуждения для специалистов, занятых в детских театрах.



В рамках кино программы мы покажем экранизации современных детских и подростковых произведений. В каждый из дней фестиваля пройдёт 2 бесплатных кино сеанса.



Традиционно запланирована большая программа о комиксах, с участием главных представителей индустрии. Куратор программы Владимир Апенов.



В дни фестиваля пройдут две уникальные книжные выставки. Центр немецкой книги в Москве (Представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России) представит выставку «Самые красивые детские книги Германии», на которой мы увидим, полистаем, обсудим 80 выдающихся книг.



Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» представит более 200 работ молодых российских иллюстраторов.





Лучший российский гуманитарный онлайн проект Arzamas проведёт 2-хдневный интерактивный курс по созданию просветительского интернет-журнала.



Традиционно все дни фестиваля будет работать большая книжная ярмарка, на которой посетители смогут купить книги по низким, издательским ценам и пообщаться с представителями более чем 30 российских детских издательств.



В дни фестиваля состоится первый региональный полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница18».



В этом году в Тулу приедут: Артур Гиваргизов, Зина и Филип Суровы, Алексей Олейников, Юлия Кузнецова, Антон Ломаев, Антон Соя, Мария Бершадская, Наталья Волкова, Нина Дашевская, Ольга Дробот, Григорий Кружков, Илья Носырев и Екатерина Антонова, Светлана Нагаева (автор первой российской книги «ХромоСоня» о синдроме Дауна), Анна Годинер, Наталья Кайя, Екатерина Панфилова, Екатерина Соболь, Евгения Шафферт. Иностранным гостем фестиваля станет автор уникальной философской серии для детей «Платон и Ко» (издательство Ад Маргинем) французский писатель Жан-Поль Монген.

Справка Myslo

«ЛитераТула» — это большой трехдневный фестиваль о современной детской и подростковой литературе, лауреат премии «Ясная Поляна» 2017 года в номинации «Событие» и финалист VI Открытого конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2017» в номинации «Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения».



Организаторы фестиваля – тульский детский книжный магазин «Корней Иванович», магазин комиксов BWComics, Министерство культуры Тульской области.



Генеральный партнёр фестиваля – Творческий индустриальный кластер «Октава».



Партнёры фестиваля: Литературная премия «Ясная Поляна», Тульский Молочный Комбинат, Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».



Вход свободный.