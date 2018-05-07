ЛитераТула театр: все подряд

В рамках театральной программы фестиваля «Литератула -2018» состоится спектакль Екатерины Кочневой, созданный при поддержке БЭБИ ЛАБ.

Сказки голландского писателя Тоона Теллегена не с чем не сравнишь. Они похожи на воздух, на огонь, на жизнь. Они короткие, каждое слово стоит на своём месте и является продолжением общей мелодии. Они очень музыкальны. Не так-то просто их понять. Смысл написанного будто приоткрывается не надолго, а потом опять ускользает. Его герои: Белка, Слон, Жук, все они, находясь внутри сказок, немного философы, которые хотят разглядеть лучше то, что уже известно. Теллеген настоящий сказочник, его произведения помогают нам сменить привычный ход мысли, по-новому взглянуть на себя, на окружающий мир и хорошенько пофантазировать.



Спектакль сделан по мотивам четырёх сказок из сборника «Не все умеют падать». Действие присходит в гостях у автора. Мы отправимся в Голландию, где Теллеген придумывает свои восхитительные тексты.



Давно ли вы беседовали с чаем?.. Удавалось ли вам оторваться от земли хотя бы на метр? Где же прячется боль? Или её вовсе нет? Обо всем об этом будем слушать и размышлять вместе с Белкой и другими героями спектакля. А ещё узнаем, куда можно забросить самого лучшего друга, если он сильно надоест.



Режиссёр-постановщик: Екатерина Кочнева

Художник: Ирина Новичкова

Исполнитель — Екатерина Кочнева

Вход свободный по предварительной регистрации