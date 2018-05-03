Анон
Страна:
Германия, США, 2018
Премьера:
в РФ 10.05.2018
Режиссер:
Эндрю Никкол
Актеры:
Клайв Оуэн, Аманда Сэйфрид, Колм Фиор, Соня Уолгер, Марк О’Брайэн, Джо Пинг, Иддо Голдберг, Себастьян Пижотт
Жанр:
фантастика, триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$20 000 000,00
Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…
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15 мая, вторник
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16 мая, среда
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13 мая, воскресенье
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