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Анон

Анон

Страна:
Германия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.05.2018
 
Режиссер:
Эндрю Никкол
  
Актеры:
Клайв Оуэн, Аманда Сэйфрид, Колм Фиор, Соня Уолгер, Марк О’Брайэн, Джо Пинг, Иддо Голдберг, Себастьян Пижотт
  
Жанр:
фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$20 000 000,00
  

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

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Сегодня
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20:20 Алмаз Синема
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