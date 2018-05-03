Страна: Германия, США, 2018

Премьера: в РФ 10.05.2018

Режиссер: Эндрю Никкол

Актеры: Клайв Оуэн, Аманда Сэйфрид, Колм Фиор, Соня Уолгер, Марк О’Брайэн, Джо Пинг, Иддо Голдберг, Себастьян Пижотт

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $20 000 000,00

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…