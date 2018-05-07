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По Италии с Вересаевым: венецианские маски

По Италии с Вересаевым: венецианские маски

Цикл встреч посвящён путешествию известного писателя, переводчика и литературоведа Викентия Вересаева по Италии.

На этот раз мы поговорим о Венеции и научимся мастерить знаменитые венецианские маски! Мастер-класс проведёт народный мастер РФ Екатерина Зернова.

Вас ждёт рассказ об истории масок (венецианских и не только), увлекательный творческий процесс и приятное общение. Универсальные заготовки станут в ваших руках самостоятельным эксклюзивным изделием. Уровень подготовки значения не имеет. Все необходимые материалы предоставляются.

Стоимость: 250 р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
12 мая 2018, суббота
14:00
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