По Италии с Вересаевым: венецианские маски

Цикл встреч посвящён путешествию известного писателя, переводчика и литературоведа Викентия Вересаева по Италии.

На этот раз мы поговорим о Венеции и научимся мастерить знаменитые венецианские маски! Мастер-класс проведёт народный мастер РФ Екатерина Зернова.

Вас ждёт рассказ об истории масок (венецианских и не только), увлекательный творческий процесс и приятное общение. Универсальные заготовки станут в ваших руках самостоятельным эксклюзивным изделием. Уровень подготовки значения не имеет. Все необходимые материалы предоставляются.

Стоимость: 250 р.