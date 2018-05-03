Mnogoznaal расскажет языческую сказку слушателю, покажет свою картину мира и в привычной манере преобразует свое представление о стиле и красоте в цифровой формат. Магическая этника народов севера послушно сплетается с реалиями актуальной музыки.



Востребованный молодой исполнитель, участник DEAD DYNASTY появится на сцене рок-клуба М2 с невероятным по энергетике большим сольным концертом. Вы услышите любимые хиты из «Марша Слонов» / «Ночного ловца Солнца» / двух «Иферусов». На концерте певец презентует новый синтейп «гостиница Космос».

Стоимость: 800 р.