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Mnogoznaal

Mnogoznaal

Mnogoznaal расскажет языческую сказку слушателю, покажет свою картину мира и в привычной манере преобразует свое представление о стиле и красоте в цифровой формат. Магическая этника народов севера послушно сплетается с реалиями актуальной музыки.


Востребованный молодой исполнитель, участник DEAD DYNASTY появится на сцене рок-клуба М2 с невероятным по энергетике большим сольным концертом.  Вы услышите любимые хиты из «Марша Слонов» / «Ночного ловца Солнца» / двух «Иферусов». На концерте певец презентует новый синтейп «гостиница Космос».

Стоимость: 800 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
11 мая 2018, пятница
19:00
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