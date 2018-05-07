12 мая состоится финал конференции «Центр» Чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Участники из десяти городов центральной России сразятся в Туле за право выступить в финале конкурса и стать лучшим чтецом страны. Ведущим поединка традиционно станет Михаил Фаустов.

Конференция — это соревнование среди победителей городских отборочных этапов в рамках одного макрорегиона. В галерее встретятся участники из Брянска, Владимира, Курска, Липецка, Мытищ, Реутова, Рязани, Смоленска, Электростали и Тулы.

По неизменным правилам чемпионата, они прочтут отрывки из книг, которые увидят впервые. Задача — сделать это грамотно и артистично. Мастерство чтецов оценит авторитетное жюри. Участник, набравший больше всего баллов по итогам выступления, получит подарки от музея-усадьбы и литературной премии «Ясная Поляна» и выйдет в финал конкурса.

В этом году главный партнер чемпионата — литературная премия «Ясная Поляна», поэтому в одном из туров участники будут читать отрывки из произведений авторов-лауреатов премии. Победителям отборочных туров из 100 городов литературная премия подарит 2500 книг. Также партнером Чемпионата «Открой рот» является тульское ПАО «Октава», микрофоны которого будут использованы при чтении отрывков.

Вход свободный по предварительной регистрации