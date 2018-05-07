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Хадн Дадн

Хадн Дадн

На сцене «Типографии» состоится совместный концерт представителей новой волны техно-музыки «Хадн дадн» и «Созвездие Отрезок».

Исследователи русской жизни «Хадн дадн», казалось бы, уже воспели всё дикое, бытовое и волшебно привычное в нашей жизни — от Спартака и приключений в Рязани до великой любви, на пути которой встала статья 134 УК РФ.
Недавно группа представила свой «Тайный альбом», презентация которого прошла с хором, фольклорным ансамблем и художественной инсталляцией в московском культурном центре Дом.
Теперь они едут оттачивать собственный стиль #ляоакын в Тулу.



Искренняя приземленность Хадн дадн под девизом «меньше этно, больше техно» переходит в музыку «Созвездия Отрезок», которую иначе кроме как дичь-поп и не назовешь.


Куда всё-таки делся сотен, неужели Ире так сложно принять вертикальное положение и пустить нас в ванную — вопросы остаются открытыми. Ждем ответов на большом совместном концерте.

Стоимость: 300 р.

 
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 мая 2018, суббота
20:00
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