На сцене «Типографии» состоится совместный концерт представителей новой волны техно-музыки «Хадн дадн» и «Созвездие Отрезок».

Исследователи русской жизни «Хадн дадн», казалось бы, уже воспели всё дикое, бытовое и волшебно привычное в нашей жизни — от Спартака и приключений в Рязани до великой любви, на пути которой встала статья 134 УК РФ.

Недавно группа представила свой «Тайный альбом», презентация которого прошла с хором, фольклорным ансамблем и художественной инсталляцией в московском культурном центре Дом.

Теперь они едут оттачивать собственный стиль #ляоакын в Тулу.





Искренняя приземленность Хадн дадн под девизом «меньше этно, больше техно» переходит в музыку «Созвездия Отрезок», которую иначе кроме как дичь-поп и не назовешь.



Куда всё-таки делся сотен, неужели Ире так сложно принять вертикальное положение и пустить нас в ванную — вопросы остаются открытыми. Ждем ответов на большом совместном концерте.

Стоимость: 300 р.