Туляки выбрали три лучших продуктовых супермаркета
Итоги народного голосования на Myslo.
С 10 апреля по 10 мая мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие продуктовые супермаркеты в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят за ежедневными покупками.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 10 мая. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал GLOBUS — он набрал 1694 голоса!
Второе место и 1186 голосов получил SPAR.
Третье место и 965 голосов туляки отдали Пятёрочке.
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.
Супермаркеты, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.