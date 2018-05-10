Туляки выбрали три лучших продуктовых супермаркета

С 10 апреля по 10 мая мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие продуктовые супермаркеты в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего жители нашего города ходят за ежедневными покупками.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 10 мая. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал GLOBUS — он набрал 1694 голоса!

Второе место и 1186 голосов получил SPAR.

Третье место и 965 голосов туляки отдали Пятёрочке.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание магазина.

Супермаркеты, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.