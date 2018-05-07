ЛитераТула театр: дневник фокса Микки

Театр «Домик Фанни Белл» представит на фестивале один из своих премьерных спектаклей, который уже побывал на фестивале независимых театров «Карабас».

Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист, наездник, главный собачий фильм-директор, собака-поэт, умнее которой в мире нет, фокс Микки впервые выходит на сцену к юным зрителям, чтобы прочесть свой золотой-серебряный-бриллиантовый дневник.



Режиссёр моноспектакля Николай Рингбург и потрясающий актёр Борис Перцель бережно переносят на сцену события из произведения Саши Чёрного, написанного им специально для детей.

Известный своей язвительностью по отношению к людям большим, с маленькими людьми Саша Чёрный был предельно уважителен, добр и ласков. Каждая сцена «Дневника фокса Микки» доносит до больших и маленьких зрителей это отношение, эти немного грустные мысли про одиночество маленького человека и маленькой собаки, про любовь, потерянность, одиночество и радость обретения друга.



Перед зрителями разворачивается настоящая трагикомедия, где есть место смеху и восторгу, грусти и сочувствию, где рождается настоящая эмпатия — сопереживания глубокому и разнообразному миру эмоций главного героя.

Не обходится спектакль и без участия зрителей в самом действе: в какой-то момент фокс Микки зовёт маленьких зрителей на сцену, чтобы вместе с ними изобразить настоящий цирк!



В финале всех нас ждёт тёплое, задумчивое, щемящее чувство прикосновения к такому хрупкому миру любви, преданности и одиночества этого уникального пса.



Режиссёр-постановщик: Николай Рингбург

Художник: Светлана Казачкова

Актер: Борис Перцель

Вход свободный