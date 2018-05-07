афиша
афиша
Регистрация
ЛитераТула театр: дневник фокса Микки

ЛитераТула театр: дневник фокса Микки

Театр «Домик Фанни Белл» представит на фестивале один из своих премьерных спектаклей, который уже побывал на фестивале независимых театров «Карабас».

Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист, наездник, главный собачий фильм-директор, собака-поэт, умнее которой в мире нет, фокс Микки впервые выходит на сцену к юным зрителям, чтобы прочесть свой золотой-серебряный-бриллиантовый дневник.


Режиссёр моноспектакля Николай Рингбург и потрясающий актёр Борис Перцель бережно переносят на сцену события из произведения Саши Чёрного, написанного им специально для детей.

Известный своей язвительностью по отношению к людям большим, с маленькими людьми Саша Чёрный был предельно уважителен, добр и ласков. Каждая сцена «Дневника фокса Микки» доносит до больших и маленьких зрителей это отношение, эти немного грустные мысли про одиночество маленького человека и маленькой собаки, про любовь, потерянность, одиночество и радость обретения друга.

Перед зрителями разворачивается настоящая трагикомедия, где есть место смеху и восторгу, грусти и сочувствию, где рождается настоящая эмпатия — сопереживания глубокому и разнообразному миру эмоций главного героя.

Не обходится спектакль и без участия зрителей в самом действе: в какой-то момент фокс Микки зовёт маленьких зрителей на сцену, чтобы вместе с ними изобразить настоящий цирк!


В финале всех нас ждёт тёплое, задумчивое, щемящее чувство прикосновения к такому хрупкому миру любви, преданности и одиночества этого уникального пса.

Режиссёр-постановщик: Николай Рингбург
Художник: Светлана Казачкова
Актер: Борис Перцель

Вход свободный

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
12 мая 2018, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.