Все о клещах: Чем они опасны, как уберечься, как вытащить клеща

О том, как защитить от клещей себя и детей, и что делать, если вас все же укусили. Памятка Myslo.

Myslo поговорил со специалистами — врачами, представителями Роспотребнадзора и администрации города.

Какие болезни переносят клещи?

Главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Тульской области Ольга Юдакова комментирует:

Ольга Юдакова - На территории Тульской области клещи переносят туляремию и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Природные очаги иксодового клещевого боррелиоза зарегистрированы практически на всей территории Тульской области. А вот клещевой вирусный энцефалит, который люди чаще всего связывают с укусом клещей, для нашего региона не характерен. Поэтому Тульская область не относится к эндемичной зоне и находится в относительной безопасности.

справка

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), — это тяжелое инфекционное заболевание: поражается кожа, нервная система, сердце, опорно-двигательный аппарат. Инкубационный период составляет от 2 до 32 дней. У заболевшего в месте присасывания клеща появляется красное пятно, вокруг которого образуется яркое кольцо. Оно увеличивается (может расти до 60 см в диаметре, либо опоясать конечность), центральная часть пятна бледнеет.

Параллельно может возникнуть кратковременная лихорадка, головная боль или слабость. Если заболевание не лечить, присоединяются неврологические симптомы (менингит, энцефалит, парезы нервов), поражение сердца, суставов. Летальные исходы редки, но можно остаться инвалидом.

Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и легких, сопровождающееся выраженной интоксикацией.

Клиническая форма заболевания зависит от пути проникновения. Инкубационный период — от 1 до 30 дней (чаще 3−7).

Обычно болезнь начинается остро, с головной боли, тошноты, рвоты, температура тела быстро поднимается до 39−40°С, появляется озноб. Кожа лица и шеи краснеет, наливаются кровью сосуды конъюнктивы. Появляется сыпь, которая к 8−12-му дню болезни шелушится, после нее может остаться пигментация кожи. Летальность при отсутствии соответствующего лечения составляет 6%.

Клещевой энцефалит — опасная вирусная инфекция (в Тульской области нет очагов). Инкубационный период – от 7 до 20 дней (иногда диагностируют молниеносные формы энцефалита (первые симптомы появляются уже через сутки) и затяжные — инкубационный период может длиться до 30 дней.

Затем появляется лихорадка, головная боль, рвота, боли в мышцах. Болезнь поражает нервную систему, вызывая менингит, энцефалит, миелит, парезы и параличи. Летальность зависит от типа вируса и составляет от 1 до 25 %.

Укусил клещ, что делать?

- Чем раньше снять клеща, тем меньше вероятность проникновения вируса в кровь, — говорит Ольга Юдакова. — Если у вас нет возможности срочно обратиться в медицинское учреждение, попробуйте снять клеща самостоятельно.

Не используйте растительное масло или спиртовой раствор, как это рекомендует интернет.

Наденьте перчатки, возьмите нить, сделайте из нее петлю и аккуратно обвяжите клеща. Затем, раскачивая его из стороны в сторону, потяните на себя.

Видео в помощь:

Нужно ли нести клеща на анализ?

Обязательно! Выбрасывать клеща не надо! Поместите его в любую емкость и доставьте в лабораторию, где специалисты выяснят, является ли клещ переносчиком инфекции.

В Тульской области есть две лаборатории, которые занимаются такими исследованиями, — Центр гигиены и эпидемиологии (Тула, ул. Оборонная, 114) и Тульская диагностическая лаборатория (Тула, ул. Московская, 17, оф. 1). Услуга платная, около 500 руб.

Если же у вас есть возможность обратиться к врачу, сделайте это в срочном порядке. Вам окажут помощь практически в любом тульском медучреждении.

Также можно вызвать скорую помощь по номерам 03 или 112 (с мобильного).

- Необходимо как можно раньше обратиться к лечащему врачу, который даст рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, — говорит Ольга Юдакова. — Дополнительно направит на консультацию к врачу-инфекционисту. В основном проводится амбулаторное лечение (на дому). Однако в некоторых случаях человека госпитализируют. Нельзя заниматься самолечением, так как несвоевременное обращение за медицинской помощью при болезни Лайма может привести к хронической форме заболевания с поражением сердца, центрально-нервной системы, опорно-двигательного аппарата и в последующем — к инвалидности.

Делать ли прививки ?

От бореллиоза прививок нет. Есть от энцефалита и туляремии (ее часто делают жители сельских территорий).

- Если вы собираетесь выезжать за пределы региона, о прививке от энцефалита нужно подумать заранее — минимум за 5 месяцев до поездки, — говорит Ольга Юдакова. — Делают не одну инъекцию: для выработки иммунитета требуется время. Можно пройти срочную вакцинацию и по экстренным показаниям (к примеру, в случае командировки). Но, опять же, заблаговременно — хотя бы за два месяца до вашего отъезда на эндемичную территорию.



Перед выходом на природу убедитесь, что надели плотную одежду и защитили кожу.

Если вы планируете провести лето в Тульской области, делать прививку от энцефалита не обязательно. Но вздыхать с облегчением рано! Тульские клещи переносят туляремию и боррелиоз. От него спасет только ваша бдительность.

Как уберечься от клещей

Отправляясь в лес, убедитесь, что вы правильно одеты. Брюки заправлены в носки, сверху — сапоги. Следите, чтобы были закрыты шея и запястья: здесь кожа особенно тонкая и нежная, что позволяет клещу легко присосаться.

Запомните: клещ присасывается не сразу. Уцепившись за одежду, клещ добирается до открытых участков кожи, где и присасывается. Этот процесс может длиться от нескольких часов до 7−10 суток.

Находясь на природе, чаще осматривайте себя и своих близких, особенно детей.

Частое место укуса у детей— волосистая часть головы и за ушами.

Правильно подбирайте одежду для отдыха на природе, используйте акарицидные средства для обработки одежды или репелленты для обработки кожи. Эти препараты можно приобрести практически в любом магазине.

Перед покупкой внимательно изучите состав и инструкцию. Если едете на отдых с детьми, выбирайте средства, которые наносятся на одежду, а не на кожу. Так вы снизите риск возникновения побочных реакций, в том числе аллергической реакции у ребенка.

Как правило, клещи обитают в зарослях бурьяна, поэтому старайтесь выбирать для отдыха открытые, хорошо прогреваемые солнцем поляны.

Есть ли клещи в тульских парках?

Для снижения численности клещей в Тульской области ежегодно проводятся акарицидные наземные обработки территории оздоровительных учреждений, зон отдыха, парков. В 2018 году работы стартовали 20 апреля. Администрация г. Тулы заключила контракт с ООО «Центр гигиены, санитарии, экологии населения» на сумму 424 тысячи рублей. Планируется обработать порядка 100 пространств общей площадью 173 га. По всем местам предварительно будут проведены контрольные мероприятия, выявляющие наличие клещей.



Обработка от клещей в Центральном парке.

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова: