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ЛитераТула театр: рыцари и их принцессы

ЛитераТула театр: рыцари и их принцессы

Постановка в рамках театральной программы фестиваля «Литератула -2018». Спектакль представляет Станислав Корчагин — студент Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов и
Теплухова Ирина — актриса театра Гоголь центр


В праздничный весенний день арт-центр «Барабан» приглашает на поэтический и трогательный до мурашек, спектакль-концерт «Рыцари и их принцессы» всех людей от 4 лет и до бесконечности.


В сопровождении живой музыки прозвучат прекрасные стихи Генриха Сапгира и Станислава Востокова о сэрах и их дамах сердца, о драконах, людоедах и принцессах; знаменитая история о подвиге «Слона Хортона» Доктора Сьюза. И ещё кое-что о любви, самых мужских поступках, и самых девичьих мечтах и капризах)


Вход свободный по предварительной регистрации

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
11 мая 2018, пятница
18:00
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