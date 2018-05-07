ЛитераТула театр: рыцари и их принцессы

Постановка в рамках театральной программы фестиваля «Литератула -2018». Спектакль представляет Станислав Корчагин — студент Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов и

Теплухова Ирина — актриса театра Гоголь центр



В праздничный весенний день арт-центр «Барабан» приглашает на поэтический и трогательный до мурашек, спектакль-концерт «Рыцари и их принцессы» всех людей от 4 лет и до бесконечности.



В сопровождении живой музыки прозвучат прекрасные стихи Генриха Сапгира и Станислава Востокова о сэрах и их дамах сердца, о драконах, людоедах и принцессах; знаменитая история о подвиге «Слона Хортона» Доктора Сьюза. И ещё кое-что о любви, самых мужских поступках, и самых девичьих мечтах и капризах)





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